Η Σία Κοσιώνη στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα.

Η σημερινή ημέρα, Τρίτη 25 Νοεμβρίου, είναι αφιερωμένη στην εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, μία ημέρα, η οποία έχει καθιερωθεί επίσημα και από τον ΟΗΕ.

Με αφορμή λοιπόν την ημέρα, η Σία Κοσιώνη, έκανε μία διαφορετική και άκρως συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ένα μήνυμα που είναι αφιερωμένο και απευθύνεται σε κάθε γυναίκα.

Η γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια λοιπόν, έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα, γράφοντας στη λεζάντα της δημοσίευσής της: «Κορίτσι μου, αν έχει την παραμικρή αξία η φωνή μου, θέλω σήμερα να σου πω κάτι από καρδιάς:

Τα «όχι» μας στην κακοποίηση κάθε είδους,στην απαξίωση, στις προσβολές, στην υποτίμηση είναι μικρές ή μεγαλύτερες καθημερινές πράξεις αντίστασης. Που γίνονται μικρές ή μεγαλύτερες νίκες. Νίκες δικές σου, δικές μας, όλων μας. Ξέρω ότι πολλές φορές μπορεί να μοιάζει βουνό. Μπορεί να φοβάσαι. Μπορεί να έχει κόστος. Μπορεί, μπορεί, μπορει... Αλλά θέλω να σου πω, ότι πέρα και πάνω από όλα τα «μπορεί» υπάρχεις εσύ που ΜΠΟΡΕΙΣ. Γιατί δεν είσαι μόνη. Γιατί είσαι πιο δυνατή από ό,τι νομίζεις. Γιατί εκεί έξω σε περιμένει μια υπέροχη ζωή για να τη ζήσεις. Μίλα. Σε ακούμε. Είμαστε εδώ. Είμαι εδώ. #endviolenceagainstwomen».

{https://www.instagram.com/p/DReyMEMDFon/?hl=el}