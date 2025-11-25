Την συμπαράστασή του έδειξε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στην Ιωάννα Τούνη.

Ένα νέο επαγγελματικό βήμα έκανε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, πραγματοποιώντας τα εγκαίνια του νέου του καταστήματος περιποίησης άκρων. Ο ίδιος, με αμέριστη χαρά, μίλησε στις κάμερες των εκπομπών, δηλώνοντας την χαρά του, απαντώντας μεταξύ άλλων, στα ερωτήματα των δημοσιογράφων.

Ειδικότερα, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast», τόσο για τα επαγγελματικά – όσο και την προσωπική του ζωή. Φυσικά, απάντησε και στα ερωτήματα σχετικά με την υπόθεση revenge porn της πρώην συντρόφου του και μητέρα του παιδιού του, Ιωάννα Τούνη.

Υπενθυμίζεται, πως πριν από μερικές ημέρες, η γνωστή influencer, βρέθηκε στις αίθουσες των δικαστηρίων προκειμένου να δικαιωθεί για την εν λόγω υπόθεση.

Όσα δήλωσε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στην κάμερα του «Breakfast»

Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα προβλήθηκαν σήμερα στην εκπομπή, Τρίτη 24 Νοεμβρίου, ο επιχειρηματίας, φαίνεται να απαντά στα ερωτήματα σχετικά με την ενασχόλησή του με την τηλεόραση: «Μου λείπουν κάποια κομμάτια της τηλεόρασης. Μου λείπουν κάποια στιγμιότυπα, κάποιες στιγμές. Είμαι χαρούμενος, γιατί κάθε χρόνο έχω τις προτάσεις μου και μπαίνω στη διαδικασία να σκεφτώ τι μπορώ πραγματικά να κάνω. Από εκεί και πέρα, το τοπίο αλλάζει. Η τηλεόραση έχει μετακινηθεί σε άλλες κατευθύνσεις. Και φέτος είχα προτάσεις», αποκάλυψε.

Παράλληλα, είναι πλέον γνωστό, πως επιλέγει να κρατάει την προσωπική του ζωή, έξω από τα φώτα της δημοσιότητας, προκειμένου να προστατεύσει τον ίδιο και τον γιο του. Έτσι λοιπόν, δεν έκρυψε την ενόχλησή του σχετικά με τις φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν από κοινή έξοδο με την Ρία Ελληνίδου, την ίδια ώρα βέβαια, που φημολογείται πως τα δύο πρόσωπα διατηρούν προσωπικό δεσμό: «Από τη στιγμή που έχει έρθει το παιδί μου στη ζωή, θέλω να είμαι πολύ πιο προσεκτικός.Νομίζω ότι είμαι από τους ανθρώπους που δεν πάνε να προκαλέσουν. Προσπαθώ να βρω την ισορροπία για να ζήσω κι εγώ, αλλά και να ζήσουν οι άλλοι. Με ενόχλησαν οι φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν, γιατί δεν ήταν παπαρατσικές. Όταν κάποιος σηκώνει ένα κινητό και το στέλνει σε site για χρήματα ή κάποιο μαγαζί δίνει υλικό για διαφήμιση, όλο αυτό ακούγεται - συγγνώμη για τη λέξη - ανήθικο», ανέφερε αρχικά και εξήγησε:

«Γιατί πρέπει να μπω στη διαδικασία να απαντάω; Η προσωπική ζωή του καθενός δεν έχει να κάνει με το αν θα την ανακοινώσω σε εσάς. Έχει να κάνει με το τι σκέφτομαι και τι αισθάνομαι εγώ και ο άνθρωπος που είναι δίπλα μου. Δεν βοηθούν οι επιβεβαιώσεις, οι διαψεύσεις και οι ανακοινώσεις».

Τέλος, απάντησε σε ότι αφορά ην υπόθεση της Ιωάννα Τούνη, υπογραμμίζοντας πως την στηρίζει, όχι μόνο λόγω του ότι είναι η μητέρα του παιδιού του, αλλά επειδή, θα πρέπει να δικαιωθεί: «Δεν το συζητάω. Είναι η μητέρα του παιδιού μου και, όχι μόνο γι' αυτό, από την αρχή ήμουν πάρα πολύ υποστηρικτικός. Αυτό που έκανε η Ιωάννα είναι αξιοθαύμαστο. Οποιαδήποτε γυναίκα περνάει κάτι τόσο δύσκολο και βγαίνει να το πει, καλά κάνει. Πρέπει να υπάρχει δικαίωση και ανάλογη τιμωρία για τέτοιες πράξεις. Δεν θέλω να γίνομαι δημόσιο δικαστήριο επειδή έχω βήμα, αλλά δεν πρέπει να υπάρχουν τέτοια περιστατικά...».

