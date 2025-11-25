Γιορτή έχει σήμερα η Κατερίνα Καινούργιου – Η έκπληξη που την έκανε να δακρύσει.

Σήμερα, Τρίτη, 25 Νοεμβρίου, η Κατερίνα Καινούργιου έχει την ονομαστική της εορτή, ενώ από την έναρξη της εκπομπής, οι συνεργάτες της δεν σταμάτησαν να τις εύχονται «χρόνια πολλά», ενώ μία έκπληξη στον «αέρα» της εκπομπής, την έκανε να δακρύσει.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της σημερινή εκπομπής, η Κατερίνα Καινούργιου παρακολούθησε ένα βίντεο μέσω του οποίου τα πέντε βαφτιστήρια της, τής εύχονται για την γιορτή με τον πιο γλυκό και αληθινό τρόπο.

Η ίδια, βλέποντας το βίντεο δεν μπόρεσε να αντισταθεί με αποτέλεσμα να συγκινηθεί on – air και να ξεσπάσει σε κλάματα χαράς.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dehn9244j2yp?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Το έκαναν για εμένα και το εκτιμάω πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους κουμπάρους μου. Υπάρχει και ένα που θα είναι το τελευταίο μου (βαφτιστήρι) γιατί θέλω να είμαι εντάξει με τις υποχρεώσεις, είναι ο Μάξιμος. Με συγκινήσατε πολύ», είπε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια, ενώ νωρίτερα είχε συστήσει στους συνεργάτες και τους τηλεθεατές της τα πέντε βαφτιστήρια της.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το «ευχαριστώ» της Κατερίνας Καινούργιου

Το απόγευμα της ίδιας μέρα λοιπόν, η παρουσιάστρια, προχώρησε σε μία ξεχωριστή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram, μέσω της οποίας ευχαριστεί όλους όσους της ευχήθηκαν, αλλά και όσους βρίσκονται πίσω από την χριστουγεννιάτικη διακόσμηση του πλατό της.

Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά η Κατερίνα Καινούργιου, διανύει μία από τις πιο ευσυγκίνητες περιόδους της ζωής της, με τις ευχές να την «αγγίζουν» ακόμη περισσότερο.

{https://www.instagram.com/p/DRezLkHCHbE/?hl=el&img_index=9}

Τις φωτογραφίες που δημοσίευσε λοιπόν, τις συνόδευσε με μία ξεχωριστή λεζάντα: «Σας ευχαριστώ για την αγάπη σας κ τα αμέτρητα μηνύματα σας. Οι ευχές σας είναι ΥΠΕΡΟΧΕΣ κ ειδικά φέτος (που είμαι πολύ πιο ευσυγκίνητη) με άγγιξαν ακόμα πιο πολύ!

Είμαι τόσο ευγνώμων που βρίσκομαι σε αυτό το ταξίδι με όλους εσάς τους καταπληκτικούς ανθρώπους στη ζωή μου… Σας ευχαριστώ που με κάνετε να νιώθω τόσο όμορφα κ τόσο ευλογημένη σήμερα

Να σας ευχηθώ με τη σειρά μου παραμυθένιες στιγμές με τους αγαπημένους σας ανθρώπους!! @superkaterinatv @alphatv @greenpixelproductions

Κ για το υπέροχο…άκρως γιορτινό κ παραμυθένιο πλατό μας ευχαριστώ πολύ @littlekook_ #lookoftheday @lachaine.official @giorgiapantele @giorgos.pothitos @vakroza

Καλό απόγευμα φίλοι μου».