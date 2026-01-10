Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού.

Ένα νέο κύμα κακοκαιρίας που ξεκινά από αύριο, Κυριακή, φέρνει σε όλη τη χώρα κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας, θυελλώδεις ανέμους και ισχυρές βροχές αρχικά στα βόρεια και σταδιακά στην υπόλοιπη χώρα.

Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς, η θερμοκρασία αναμένεται να πέσει έως και 10 βαθμούς Κελσίου, με τον παγετό να κάνει την εμφάνισή του τις πρωινές ώρες της Δευτέρας και Τρίτης, πιθανώς και σε πεδινές περιοχές.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κυρίως στα ορεινά και ημιορεινά τμήματα, ενώ την Κυριακή αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο.

Από πλευράς του ο Κλέαρχος Μαρουσάκης τονίζει ότι η αλλαγή του καιρού θα είναι τόσο απότομη που θα δούμε και χιόνια σε χαμηλό υψόμετρο, χαρακτηρίζοντας αυτή την κακοκαιρία «πολική «φωτοβολίδα». Η πολική αυτή αέρια μάζα που έρχεται από τα βόρεια της Ευρώπης θα ρίξει τη θερμοκρασία έως και 10 βαθμούς Κελσίου ενώ τονίζει ότι θα δούμε χιόνια ακόμα και σε νησιά του Αιγαίου αλλά και στην Αττική σε υψόμετρα από 400 μέτρα και άνω.

Η Αναστασία Τυράσκη αναφέρει ότι στη Θεσσαλονίκη και γενικότερα στα βόρεια της χώρας θα σημειωθούν θερμοκρασίες υπό το μηδέν από αύριο Κυριακή, πριν ξεκινήσει η χιονόπτωση ενώ θα διατηρηθούν σε αυτά τα επίπεδα έως και την Τρίτη.

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας αναφέρει ότι ο πρώτος χιονιάς του νέου έτους είναι προ των πυλών και ότι θα ντυθούν στα λευκά πολλά ορεινά αλλά και πεδινά χωριά της χώρας, την ώρα που θα χιονίσει ακόμα και σε νησιά του Αιγαίου.

Η Χαρά Μάλεση από πλευράς της τονίζει ότι τα έντονα φαινόμενα της κακοκαιρίας που θα πλήξουν τη χώρα μας, θα διαρκέσουν μέχρι και την Τρίτη ενώ οι θυελλώδεις άνεμοι θα συνεχιστούν μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας.

Όπως τονίζουν οι μετεωρολόγοι θα χιονίσει στη δυτική Μακεδονία, Ήπειρο, Ανατολική Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη αλλά και σε χαμηλά υψόμετρα στη Θράκη, στη Θάσο, στη Λήμνο και στις Σποράδες. Σχετικά με την Αττική, στα λευκά θα ντυθεί η Πάρνηθα και τα βόρεια και υπερβόρεια του λεκανοπεδίου.

Πρόγνωση για αύριο Κυριακή (11/01)

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς τοπικά ισχυρές στα Δωδεκάνησα.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και βόρεια ημιορεινά και από τις βραδινές ώρες και σε περιοχές της βορειοανατολικής χώρας με χαμηλότερο υψόμετρο.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια από δυτικές διευθύνσεις 5 με 7 και τις πρωινές ώρες στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ. Στα βόρεια θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, βαθμιαία 5 με 7 και στο βόρειο Αιγαίο τις βραδινές ώρες τοπικά έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση η οποία θα είναι αισθητή στα βόρεια και δεν θα ξεπεράσει τους 06 με 08 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 09 με 15 βαθμούς και στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια μεμονωμένες καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά – ημιορεινά και από τις βραδινές ώρες και σε περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο.

Βαθμιαία βελτίωση στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία τις βραδινές ώρες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, από τις μεσημβρινές ώρες τοπικά 7 και από τις βραδινές έως 8 μποφόρ κατά τόπους στην κεντρική Μακεδονία.

Θερμοκρασία: Από 00 (μηδέν) έως 08 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως τις πρωινές ώρες στα νησιά του Ιονίου, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο σποραδικές καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και τις ημιορεινές περιοχές της Ηπείρου. Βαθμιαία βελτίωση στις περισσότερες περιοχές τις βραδινές ώρες.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6, στο Ιόνιο τοπικά 7 και στα νότια τις πρωινές ώρες έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και τα ορεινά της Εύβοιας.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα νότια έως 7 με 8 μποφόρ. Βαθμιαία από τα βόρεια θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς 4 με 6 και στα βόρεια έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 6 με 8 και από το απόγευμα δυτικοί βορειοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς τοπικά ισχυρές στα Δωδεκάνησα.

Άνεμοι: Στα νότια δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7 και τις πρωινές ώρες τοπικά έως 8 μποφόρ, που βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Στα βόρεια δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7 που γρήγορα θα στραφούν σε βόρειους βορειοανατολικούς και τις βραδινές ώρες θα ενισχυθούν έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και από το απόγευμα βόρειοι βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και χιονοπτώσεις στα ορεινά – ημιορεινά και βαθμιαία βελτίωση από το απόγευμα.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6, από τις μεσημβρινές ώρες τοπικά 7 και τις βραδινές έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 00 (μηδέν) έως 08 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για Δευτέρα (12/01)

Στο Ιόνιο λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι.

Στη δυτική Μακεδονία, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και στα ορεινά ημιορεινά χιονοπτώσεις και από το μεσημέρι σχεδόν αίθριος καιρός.

Στη Θράκη, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, τις Σποράδες, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο χιονόνερο, στα θαλάσσια μεμονωμένες καταιγίδες και σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές (υψόμετρο μεγαλύτερο των 300 μέτρων περίπου) πρόσκαιρες χιονοπτώσεις.

Σημειώνεται ότι στη Θράκη και την ανατολική Μακεδονία χιονοπτώσεις θα σημειωθούν πρόσκαιρα και σε πεδινές περιοχές (υψόμετρο μεγαλύτερο των 100 μέτρων).

Από αργά το απόγευμα τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν.Στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες και στα ορεινά της Κρήτης και των Κυκλάδων τοπικές χιονοπτώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα πελάγη 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Η ελάχιστη τιμή της στα βόρεια θα κυμανθεί από μείον -03 (μείον 3) έως -05 (μείον 5) βαθμούς, ενώ στα βορειοδυτικά από -06 (μείον 6) έως -10 (μείον 10) βαθμούς και στα κεντρικά ηπειρωτικά από -03 (μείον 3) έως (00) μηδέν βαθμούς Κελσίου.

Η μέγιστη τιμή της στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 05 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 06 με 08 βαθμούς, ενώ στα δυτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη θα φτάσει τους 09 με 11 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα τους 11 με 13 βαθμούς Κελσίου.

Στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός, ο οποίος στα βόρεια θα είναι ολικός και κατά τόπους ισχυρός.