Παίκτες της ομάδας μπάσκετ του Άρη που βρίσκονται στο Αμπού Ντάμπι έχουν εγκλωβιστεί μετά τους βομβαρδισμούς.
Η αναμέτρηση των Κ18 του Άρη με τη Μονακό διακόπηκε λόγω βομβαρδισμών στην περιοχή, γεγονός που προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των διοργανωτών και των τοπικών αρχών.
Η αναμέτρηση σταμάτησε προσωρινά, οι ομάδες οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια και, παρά τη σύντομη επανέναρξη, ο αγώνας δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Λίγες ώρες αργότερα, η EuroLeague ανακοίνωσε την οριστική ακύρωση της διοργάνωσης, κρίνοντας ότι η συνέχιση των αγώνων δεν μπορούσε να διασφαλίσει την ασφάλεια των συμμετεχόντων.
{https://x.com/SprinterPress/status/2027838259045474778}