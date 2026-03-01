Οι αρχές προχώρησαν σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας ορισμένων υπηρεσιών, ενώ εξετάζονται οι επιπτώσεις στην αεροπορική κίνηση.

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στο πολυτελές αεροδρόμιο του Ντουμπάι έπειτα από ιρανική επίθεση, με βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου να καταγράφουν επιβάτες να τρέχουν προς τις εξόδους κινδύνου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το πλήγμα προκάλεσε εκρήξεις και καπνό σε τμήματα των εγκαταστάσεων, οδηγώντας τις αρχές στην άμεση εκκένωση χώρων του αεροδρομίου για λόγους ασφαλείας. Το προσωπικό ασφαλείας καθοδηγούσε τον κόσμο μακριά από τα σημεία που θεωρήθηκαν επικίνδυνα, ενώ επικράτησε πανικός στους διαδρόμους αναχωρήσεων.

{https://x.com/iihtishamm/status/2027855076836901048}

{https://x.com/rawsalerts/status/2027857832045957590}

Μαρτυρίες και οπτικό υλικό που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν επιβάτες να εγκαταλείπουν άρον άρον το κτίριο, με αρκετούς να μεταφέρουν τις αποσκευές τους εν μέσω σύγχυσης.

Το περιστατικό εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης έντασης στη Μέση Ανατολή, η οποία το τελευταίο διάστημα παρουσιάζει επικίνδυνη κλιμάκωση.