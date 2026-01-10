Άστατος θα είναι ο καιρός σε πολλές περιοχές της χώρας σήμερα με βροχές και καταιγίδες. Στην Αττική αναμένονται βροχές από το απόγευμα και μετά.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ αναφέρει πως ο καιρός σήμερα Σάββατο 10 Ιανουαρίου θα έχει στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς τοπικά ισχυρές στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και κεντρική Πελοπόννησο.

Για την Αττική τονίζει πως ο καιρός θα παρουσιάσει νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στα νοτιοανατολικά έως 8 μποφόρ ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 07 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Και το προγνωστικό μοντέλο windy δείχνει βροχή στην Αττική γύρω στις 8 το βράδυ. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το windy ενδεχομένως σε περιοχές όπως η Ανάβυσσος, η Κερατέα, το Λαύριο δεχτούν την ίδια ώρα σήμερα το βράδυ, σημειωθούν σφοδρές καταιγίδες.

Σε κάθε περίπτωση ο καιρός μέχρι και το μεσημέρι φαίνεται σχετικά αίθριος για την Αττική ενώ τα όποια φαινόμενα θα εμφανιστούν στις μεσημεριανές - απογευματινές ώρες.