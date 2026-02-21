Βροχερός θα είναι ο καιρός και σήμερα σε πολλές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής.

Βροχές αναμένονται σήμερα τόσο στην Αττική όσο και σε άλλες περιοχές. Μάλιστα, σήμερα αναμένεται να λήξει το έκτακτο δελτίο καιρού από την ΕΜΥ καθώς ο καιρός ενόψει και της Καθαράς Δευτέρας θα βελτιωθεί.

Συγκεκριμένα για την Αττική, ο καιρός θα ξεκινήσει αίθριος ωστόσο, από το μεσημέρι τα σύννεφα θα πυκνώσουν και θα αρχίσουν βροχές στα βόρεια προάστια, στο κέντρο της Αθήνας και αργά το βράδυ στα δυτικά προάστια.

Σύμφωνα με το windy, γύρω στη 1 το μεσημέρι αναμένονται βροχές και ίσως καταιγίδες σε περιοχές όπως το Κορωπί, Κερατέα, Αγία Μαρίνα ενώ θα υπάρξει επιδείνωση νωρίς το απόγευμα, γύρω στις 5 μμ, με βροχές σε όλο το λεκανοπέδιο. Τα φαινόμενα μέχρι νωρίς το βράδυ θα έχουν απομακρυνθεί από την Αττική.