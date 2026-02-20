Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 3471/2006 κάθε πάροχος τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών υποχρεούται να τηρεί ένα μητρώο με στοιχεία των συνδρομητών του, οι οποίοι έχουν ζητήσει να εξαιρεθούν από τηλεφωνικές κλήσεις με ανθρώπινη παρέμβαση για κάθε είδους διαφημιστικούς/προωθητικούς σκοπούς

Η ελληνική νομοθεσία έρχεται να δώσει λύση στον καθημερινό «μπελά» των τηλεφωνικών κλήσεων για προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, με τους πολίτες να διαθέτουν πλέον ένα συγκεκριμένο εργαλείο προστασίας: το λεγόμενο «Μητρώο 11» (άρθρο 11 ν. 3471/2006).

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο ErtNews η δικηγόρος Κατερίνα Φραγκάκη, το Μητρώο 11 είναι ένας ειδικός κατάλογος που τηρεί κάθε πάροχος τηλεφωνίας και περιλαμβάνει τους συνδρομητές που δηλώνουν ότι δεν επιθυμούν να λαμβάνουν διαφημιστικές κλήσεις.

Αφού ένας αριθμός καταχωριστεί στο Μητρώο, οι εταιρείες υποχρεούνται να τον εξαιρούν από τις καμπάνιες τηλεφωνικής προώθησης.

Η μη συμμόρφωση συνιστά παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τιμωρείται.

Αξίζει να σημειωθεί πως το Εφετείο Πειραιά επέβαλε πρόσφατα αποζημίωση 50.000 ευρώ σε πολίτη που δεχόταν επαναλαμβανόμενες διαφημιστικές κλήσεις, παρά το γεγονός ότι είχε εγγραφεί στο Μητρώο 11. Το δικαστήριο έκρινε ότι η παράβαση της ρητής δήλωσης μη όχλησης θεμελιώνει δικαίωμα αποζημίωσης, επιβεβαιώνοντας ότι η προστασία είναι ουσιαστική και δικαστικά επιδιώξιμη.

Πώς λειτουργεί στην πράξη το Μητρώο 11

Η εγγραφή στο Μητρώο γίνεται με αίτημα προς τον πάροχο σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας. Η διαδικασία είναι απλή και δεν απαιτεί παρέμβαση δημόσιας αρχής.

Μετά την καταχώριση, οι εταιρείες οφείλουν να ελέγχουν το Μητρώο πριν πραγματοποιήσουν διαφημιστικές κλήσεις.

Παρ’ όλα αυτά, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου πολίτες συνεχίζουν να δέχονται τέτοιες κλήσεις, παρά την εγγραφή τους. Σε περίπτωση παραβίασης, ο καταναλωτής μπορεί να υποβάλει καταγγελία στον Συνήγορο του Καταναλωτή ή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Παράλληλα, διατηρεί το δικαίωμα προσφυγής στη Δικαιοσύνη για διεκδίκηση αποζημίωσης.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν επανειλημμένα επιβάλει σημαντικά διοικητικά πρόστιμα σε εταιρείες που παραβιάζουν το θεσμικό πλαίσιο, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα του ζητήματος.