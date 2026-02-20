Χολιγουντιανές αποβάσεις στο νησί της Ύδρας.

Την πρώτη του δημόσια εμφάνιση στην Ύδρα έκανε χθες ο Μπραντ Πιτ, ο οποίος έφθασε στο νησί με αφορμή τα γυρίσματα της ταινίας «The Riders».

Όπως φαίνονται και στις φωτογραφιες που δημοσιεύετηκαν στο Tik Tok o διάσημος ηθοποιός διέσχισε πεζός το λιμάνι του νησιού, κατευθυνόμενος προς τη Σχολή Καλών Τεχνών, όπου προγραμματίζεται το πρώτο γύρισμα της νέας μεγάλης κινηματογραφικής παραγωγής «The Riders».

Ο αγαπημένος ηθοποιός έφθασε στο νησί με πλοίο της γραμμής, μαζί με την αγαπημένη του Ινές ντε Ραμόν.

Η νέα παραγωγή με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ αναμένεται να γυριστεί στην Ύδρα για περίπου δύο εβδομάδες ενώ ήδη έχουν εγκατασταθεί συνεργεία της παραγωγής.