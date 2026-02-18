Μετά τις ερμηνείες του στο «Bullet Train» με τον Μπραντ Πιτ και το «Κλέφτης από σπόντα» του Αρονόφκσι ο Bad Bunny κάνει το μεγάλο του κινηματογραφικό ντεμπούτο.

Ο Bad Bunny αναλαμβάνει τον πρώτο του πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία «Porto Rico» με τους Έντουαρτν Νόρτον, Χαβιέ Μπαρδέμ και Βίγκο Μόρτενσεν να πλαισιώνουν το καστ.

Ο Bad Bunny πρωταγωνιστεί στο ιστορικό δράμα «Porto Rico», σηματοδοτώντας τον πρώτο του πρωταγωνιστικό ρόλο σε ταινία μετά τις ερμηνείες του στο «Bullet Train» με τον Μπραντ Πιτ και το «Κλέφτης από σπόντα» του Ντάρεν Αρονόφκσι. Τώρα συνεργάζεται με τον θρυλικό Alejandro González Iñárritu.

Ο René Pérez Joglar, ο βραβευμένος με Grammy ράπερ από το Πουέρτο Ρίκο, γνωστός ως Residente, σκηνοθετεί το «Porto Rico» στο δικό του ντεμπούτο σε ταινία μεγάλου μήκους. Η ταινία περιγράφεται ως ένα «επικό καραϊβικό γουέστερν» και μια «συναρπαστική αφήγηση εμπνευσμένη από αληθινά γεγονότα» για την προέλευση του Πουέρτο Ρίκο χωρίς να έχει αποκαλυφθεί ακόμα η επίσημη ιστορία που πραγματεύεται.

Ο Pérez Joglar έγραψε την ταινία με τον Alexander Dinelaris, τον βραβευμένο με Όσκαρ σεναριογράφο των «Birdman» και «The Revenant» ενώ εκτελεστικός παραγωγός είναι ο οσκαρικος σκηνοθέτης των ταινιών, Alejandro González Iñárritu.

«Ονειρευόμουν να κάνω μια ταινία για τη χώρα μου από τότε που ήμουν παιδί. Η αληθινή ιστορία του Πουέρτο Ρίκο πάντα είχε αντιπαραθέσεις», είπε ο Pérez Joglar. «Αυτή η ταινία είναι μια επιβεβαίωση του ποιοι είμαστε, ειπωμένη με την ένταση και την ειλικρίνεια που αξίζει η ιστορία μας».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Την παραγωγή της ταινίας «Porto Rico» υπογράφουν οι Pérez Joglar και Erick Douât μέσω της 1868 Studios, μιας κοινοπραξίας που δημιουργήθηκε από τους Pérez Joglar, Sony Music Latin-Iberia και Sony Music Vision για την ανάπτυξη, παραγωγή και διανομή πρωτότυπου περιεχομένου με επίκεντρο την «αυθεντική, πολιτισμικά καθοδηγούμενη αφήγηση».

Παραγωγός θα είναι μεταξύ άλλων και ο Έντουαρντ Νόρτον μέσω της Class 5 Films, της συνεργατικής εταιρεία που έχει και στο παρελθόν έχει αναπτύξει μεγάλου μήκους και ντοκιμαντέρ, όπως τα «The Painted Veil», «Motherless Brooklyn» και «By the People: The Election of Barack Obama».

«Αυτή η ταινία εντάσσεται σε μια παράδοση ταινιών που αγαπάμε βαθιά, από τον Νονό μέχρι τις Συμμορίες της Νέας Υόρκης, που μας συναρπάζουν με σπλαχνικό δράμα και εμβληματικούς χαρακτήρες και εποχές, ενώ παράλληλα μας αναγκάζουν να αντιμετωπίσουμε τη σκιώδη ιστορία κάτω από την αμερικανική αφήγηση του ιδεαλισμού», είπε ο Νόρτον. «Όλοι γνωρίζουν πόσο ποιητής της γλώσσας και του ρυθμού είναι ο René. Τώρα θα δουν και πόσο οπτικός οραματιστής είναι. Και το να φέρουμε αυτόν και τον Bad Bunny μαζί για να αφηγηθούν την αληθινή ιστορία των ριζών του Πουέρτο Ρίκο θα είναι σαν μια φλόγα που βρίσκει το ραβδί ενός δυναμίτη που την περίμενε».

Ο Φεβρουάριος ήταν ο μήνας του Bad Bunny. Έγραψε ιστορία στα βραβεία Grammy ως ο πρώτος ισπανόφωνος καλλιτέχνης που κέρδισε το βραβείο άλμπουμ της χρονιάς με το «Debí Tirar Más Fotos» και ώρες αργότερα εμφανίστηκε στο σόου του ημιχρόνου του Super Bowl σε μία θρυλική all spanish εκδοχή, έναν ύμνο σε όλη την Αμερική, στους μετανάστες και όχι μόνο στις ΗΠΑ. Η εμφάνισή του προσέλκυσε κατά μέσο όρο 128,2 εκατομμύρια θεατές, σύμφωνα με τη Nielsen, κατατάσσοντάς την ως μία από τις κορυφαίες στην ιστορία του θεσμού.