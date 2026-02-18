Οι έρευνες διάσωσης συνεχίζονται για τον εντοπισμό ενός ακόμη αγνοουμένου στην Καλιφόρνια.

Οκτώ σκιέρ βρήκαν τραγικό θάνατο ύστερα από χιονοστιβάδα κοντά στη λίμνη Τάχο στη Καλιφόρνια, ενώ όπως μεταδίδει η σερίφης της κομητείας Νεβάδα, Shannan Moon, αγνοείται άλλο ένα άτομο.

Από τις έρευνες διάσωσης, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη, διασώθηκαν έξι άτομα, με δύο εξ αυτών να χρειάζονται νοσηλεία και να διακομίζονται σε νοσοκομείο.

{https://x.com/theouterwatch/status/2024208260677632176}

Η εταιρεία Blackbird Mountain Guides, με έδρα την Καλιφόρνια, δήλωσε ότι η ομάδα, αποτελούμενη από 12 πελάτες της και τέσσερις οδηγούς, διέμενε στις καλύβες της λίμνης Frog από τις 15 Φεβρουαρίου. Η ομάδα συμμετείχε σε τριήμερη εξόρμηση ορεινού σκι (backcountry) και το πρωί της Τρίτης επέστρεφε προς το σημείο εκκίνησης, όταν χιονοστιβάδα κατέπεσε στην περιοχή Castle Peak. Περίπου 50 διασώστες κινητοποιήθηκαν μετά το πρώτο σήμα κινδύνου, ωστόσο οι επιχειρήσεις διάσωσης διήρκεσαν πολλές ώρες και πραγματοποιήθηκαν υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, με έντονη χιονόπτωση, ισχυρούς ανέμους και περιορισμένη ορατότητα.

{https://x.com/Reuters/status/2024207475696673048}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η περιοχή βρισκόταν σε υψηλό επίπεδο κινδύνου για χιονοστιβάδες (4 σε κλίμακα 5), με τις αρχές να έχουν προειδοποιήσει ότι τόσο φυσικές όσο και ανθρωπογενείς χιονοστιβάδες ήταν πολύ πιθανές. Οι έρευνες για τον εντοπισμό του αγνοούμενου συνεχίζονται, παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που εξακολουθούν να επικρατούν.

{https://x.com/volcaholic1/status/2024092526647365735}

Με πληροφορίες από CNN