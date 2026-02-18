Τα γενέθλιά του γιορτάζει σήμερα ο Αντώνης Κανάκης. Η έκπληξη από τους «Ράδιο Αρβύλα» και το δώρο που του έκανε ο Γιάννης Σερβετάς.

Ο Αντώνης Κανάκης σήμερα, Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου, γιορτάζει τα γενέθλιά του και έσβησε την τούρτα του στον «αέρα» των «Ράδιο Αρβύλα».

Συγκεκριμένα, οι συνεργάτες του, είχαν ετοιμάσει μία έκπληξη για τον παρουσιαστή, ωστόσο ο ίδιος φάνηκε να το έχει καταλάβει και έδωσε από μόνος του το σύνθημα για να έρθει η τούρτα και να του τραγουδήσουν.

Έκπληκτος, αντίκρισε τον αριθμό 57 στην τούρτα, ένα νούμερο που έγινε αφορμή για πειράγματα και γέλιο.

Ο Αντώνης Κανάκης απόρησε αρχικά: «Γιατί δεν βάλατε 57 κεράκια», με τον Γιάννη Σερβετά να λέει χαρακτηριστικά: «Και να έρθει το καναντέρ μετά».

Με τη σειρά του, ο Γιάννης Σερβετάς είχε ετοιμάσει μία ακόμη έκπληξη στον συνεργάτη του, αφού του χάρισε ένα ζευγάρι χρυσά παπούτσια ίδια με τα δικά του.

Λίγο πριν ο Γιάννης Σερβετάς δώσει το δώρο του στον παρουσιαστή, ο Αντώνης Κανάκης έκπληκτος μίλησε για τα παπούτσια του συνεργάτη του:

«Στο πρώτο μέρος της εκπομπής, κάτι έκανα εδώ και μου έρχεται μία γυαλάδα κάτω από το τραπέζι… Κανονική, έντονη γυαλάδα. Γυρνάω και βλέπω τα παπούτσι και λέω «Τι παπουτσάρα είναι αυτή που φοράς». Πώς το είδες μου λέει… Μα πώς να μην το δω αυτό το πράγμα;».

Εκείνη την ώρα ο Γιάννης Σερβετάς εμφανίζει κάτω από το τραπέζι ένα ίδιο ζευγάρι χρυσά παπούτσια που του τα χάρισε για να πάνε μαζί στον Κωνσταντίνο Αργυρό, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά.

Με τη σειρά του ωστόσο, ο Αντώνης Κανάκης, έδωσε υπόσχεση να φοράνε και οι δύο τη Δευτέρα, τα ίδια παπούτσια.

