Η δημοσίευση του Akyla για τα γενέθλιά του που θα τα γιορτάσει αύριο στον Α’ ημιτελικό της Eurovision.

Την Τετάρτη 11 και την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου αναμένεται να προβληθούν οι δύο ημιτελικοί του εθνικού τελικού της Eurovision, μέσω των οποίων το κοινό θα δείξει την προτίμησή του για το τραγούδι που θα ήθελε να εκπροσωπήσει τη χώρα στον 70ο Διαγωνισμό Τραγουδιού.

Την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, στον μεγάλο τελικό θα αναδειχθεί το τελικό αποτέλεσμα, δηλαδή το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα το Μάιο στη Βιέννη.

Ο Akylas λοιπόν, λίγες ώρες πριν από την έναρξη του Α’ Ημιτελικού, στον οποίο και διαγωνίζεται, προχώρησε σε μία ξεχωριστή ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Μέσω αυτής, ευχαριστεί το κοινό για την ανταπόκριση και το προέτρεψε να τον στηρίξει με την ψήφο, ενώ παράλληλα, αποκάλυψε πως αύριο, Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, έχει τα γενέθλιά του και γίνεται 27 ετών.

Συγκεκριμένα, στη δημοσίευση που έκανε το βράδυ της Τρίτης 10 Φεβρουαρίου έγραψε:

«Έχει περάσει σχεδόν ένας μήνας από την κυκλοφορία του FERTO και ακόμη δεν μπορώ να πιστέψω το πόσο το έχετε αγκαλιάσει, χορέψει, γουστάρει!

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αύριο γίνομαι 27. Δεν φανταζόμουν ποτέ πως τα 27 μου θα έμοιαζαν έτσι. Το FERTO έχει αλλάξει ήδη τη ζωή μου γιατί βρήκα όλους εσάς. Και είμαι τόσο ευγνώμων γι’ αυτό.

Αύριο είναι η μέρα, είναι ο Α’ ημιτελικός. Κάθε ψήφος είναι σημαντική. Help me out make it to the final. A4 για να στο φέρω #FERTO».