Συμφωνία με το Ιράν ή «θα πρέπει να κάνουμε κάτι πολύ σκληρό, όπως την προηγούμενη φορά», δήλωσε ο Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Axios ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να στείλει στη Μέση Ανατολή δεύτερο αεροπλανοφόρο με την ομάδα κρούσης του, προκειμένου να προετοιμαστεί για στρατιωτική δράση, αν αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν.

Την περασμένη Παρασκευή η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη επέστρεψαν στο τραπέζι διαπραγμάτευσης για πρώτη φορά μετά τον πόλεμο των 12 ημερών του Ιουνίου, αλλά ταυτόχρονα ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκίνησε την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στον Κόλπο. «Είτε θα κάνουμε συμφωνία, είτε θα πρέπει να κάνουμε κάτι πολύ σκληρό, όπως την προηγούμενη φορά», δήλωσε ο Τραμπ στο Axios, ενώ συμπλήρωσε ότι αναμένει πως ο δεύτερος γύρος των συνομιλιών θα διεξαχθεί την επόμενη εβδομάδα.

«Έχουμε μια αρμάδα που κατευθύνεται εκεί και άλλη μία μπορεί να πάει», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος και συμπλήρωσε ότι «σκέφτεται» να στείλει άλλο ένα αεροπλανοφόρο με ομάδα κρούσης.

Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε στο Axios ότι γίνονται συζητήσεις για την αποστολή δεύτερου αεροπλανοφόρου, μετά το «USS Abraham Lincoln» και την ομάδα κρούσης του, που περιλαμβάνει μαχητικά αεροσκάφη, πυραύλους Tomahawk και αρκετά πλοία. Οι ΗΠΑ είχαν δύο αεροπλανοφόρα στην περιοχή στο μεγαλύτερο μέρος του πολέμου στη Γάζα.

Τραμπ: Πολύ διαφορετικές αυτές οι συνομιλίες με το Ιράν

Πάντως, ο Τραμπ εξέφρασε αισιοδοξία για τη διπλωματική διαδικασία, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν «θέλει πάρα πολύ να κάνει συμφωνία» και πως συμμετέχει πολύ πιο σοβαρά στις συνομιλίες σε σύγκριση με τις προηγούμενες, λόγω της στρατιωτικής απειλής.

«Την τελευταία φορά δεν πίστευαν ότι θα το έκανα», επεσήμανε, αναφερόμενος στην απόφασή του να «χτυπήσει» τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, τον περασμένο Ιούνιο και πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη ήταν υπερβολικά σίγουρη. Αυτή τη φορά οι συνομιλίες είναι «πολύ διαφορετικές», πρόσθεσε.

Δημοσίως, η Τεχεράνη επιμένει ότι δεν θα διαπραγματευτεί για άλλα θέματα πλην του πυρηνικού προγράμματός της και πως δεν θα παραιτηθεί του δικαιώματός της στον εμπλουτισμό ουρανίου. Αυτό έκανε τα «γεράκια» στην Ουάσινγκτον και το Ισραήλ να καταλήξουν ότι μια συνολική συμφωνία δεν είναι εφικτή και πως αντί για αυτό θα πρέπει ο Τραμπ να προχωρήσει στη στρατιωτική επιλογή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επεσήμανε πως είναι «αυτονόητο» ότι η όποια συμφωνία θα καλύπτει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αλλά πιστεύει επίσης ότι θα ήταν εφικτό να τεθούν επί τάπητος τα αποθέματα βαλλιστικών πυραύλων της Τεχεράνης. «Μπορούμε να κάνουμε μια σπουδαία συμφωνία με το Ιράν», δήλωσε.

Αύριο, Τετάρτη, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου θα επισκεφθεί την Ουάσινγκτον- για έβδομη φορά κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Τραμπ- και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είναι πολύ πιο επιφυλακτικός αναφορικά με τις προοπτικές μιας σπουδαίας συμφωνίας.

Ο Τραμπ εκτίμησε πως ο Νετανιάχου δεν είναι νευρικός με τις συνομιλίες των ΗΠΑ με το Ιράν. «Θέλει κι εκείνος μια συμφωνία. Θέλει μια καλή συμφωνία», δήλωσε. Από την πλευρά του, προτού επιβιβαστεί στην πτήση του για την Ουάσινγκτον, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είπε στους δημοσιογράφους πως θα παρουσιάσει στον Αμερικανό πρόεδρο «την άποψή μας για τις αρχές αυτών των διαπραγματεύσεων, τις βασικές αρχές που είναι σημαντικές όχι μόνο για το Ισραήλ, αλλά για όποιον θέλει ειρήνη και ασφάλεια στη Μέση Ανατολή».