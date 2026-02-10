Ο Νετανιάχου πιστεύει ότι οποιαδήποτε διαπραγμάτευση με το Ιράν «πρέπει να περιλαμβάνει τον περιορισμό της παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων και τη διακοπή της υποστήριξης προς τον ιρανικό άξονα».

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αναχώρησε από το Ισραήλ για μια σύντομη επίσκεψη στον Λευκό Οίκο, όπου πρόκειται να συναντηθεί την Τετάρτη με τον Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου να συζητήσουν τις πρόσφατες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν και το ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων για τη Γάζα.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους πριν από την πτήση, ο Νετανιάχου δήλωσε: «θα παρουσιάσω στον πρόεδρο τις απόψεις μας σχετικά με τις κατευθυντήριες αρχές των διαπραγματεύσεων - αρχές που, κατά την άποψή μου, είναι σημαντικές όχι μόνο για το Ισραήλ, αλλά και για όποιον στον κόσμο επιδιώκει ειρήνη και ασφάλεια στη Μέση Ανατολή».

Ο Νετανιάχου πρόσθεσε πως στην έβδομη επίσκεψή του στον Τραμπ από τότε που ξεκίνησε τη δεύτερη θητεία του πέρυσι, θα συζητήσουν μια σειρά θεμάτων: «τη Γάζα, την ευρύτερη περιοχή, αλλά πάνω απ' όλα τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν».

Το Σάββατο, το γραφείο του πρωθυπουργού δήλωσε ότι ο Νετανιάχου πιστεύει ότι οποιαδήποτε διαπραγμάτευση με το Ιράν «πρέπει να περιλαμβάνει τον περιορισμό της παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων και τη διακοπή της υποστήριξης προς τον ιρανικό άξονα».

Ταξίδι εξπρές για τον Νετανιάχου

Η συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών, η οποία θα είναι κλειστή για τα μέσα ενημέρωσης, είναι προς το παρόν η μόνη που έχει προγραμματιστεί κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Νετανιάχου στις ΗΠΑ. Ο Νετανιάχου αναμένεται να επιστρέψει στο Ισραήλ την Πέμπτη. Σε αντίθεση με τις δύο τελευταίες επισκέψεις του στις ΗΠΑ, οι Ισραηλινοί δημοσιογράφοι θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στην πτήση με το επίσημο κυβερνητικό αεροσκάφος, την «Πτέρυγα της Σιών».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η συνοδεία του Νετανιάχου είναι σχετικά μικρή και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τον επιχειρηματία Μάικλ Άιζενμπεργκ, στον οποίο ο Νετανιάχου έχει δώσει το «portfolio» των υποθέσεις που σχετίζονται με τη Γάζα, και τον πρέσβη των ΗΠΑ στο Ισραήλ Μάικλ Χάκαμπι.

Αρχικά, ο Νετανιάχου είχε προγραμματιστεί να συναντηθεί με τον Τραμπ την επόμενη εβδομάδα. Ωστόσο, μια περιφερειακή πηγή δήλωσε στην Haaretz ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ζήτησε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες της συνάντησης. Σύμφωνα με μια άλλη πηγή που γνωρίζει το θέμα, η απόφαση συνδέεται με την έναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Η πηγή πρόσθεσε ότι ο Νετανιάχου επιδιώκει να συναντηθεί με τον Τραμπ «για να διασφαλίσει τα ισραηλινά συμφέροντα».

Μια άλλη πηγή που γνωρίζει τις λεπτομέρειες της αναμενόμενης συνάντησης δήλωσε ότι οι δύο ηγέτες είναι απίθανο να εκφράσουν δημόσια τις διαφωνίες τους για το Ιράν.

Σύμφωνα με την πηγή αυτή, το κύριο ζήτημα από την οπτική γωνία του Νετανιάχου είναι να διασφαλιστεί ότι ο Τραμπ είναι «στην ίδια σελίδα» όσον αφορά τις απαιτήσεις του Ισραήλ για τις διαπραγματεύσεις: όχι μόνο εκτεταμένους περιορισμούς στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν για να το εμποδίσουν να προχωρήσει προς την κατασκευή ενός όπλου - συμπεριλαμβανομένης της απομάκρυνσης εμπλουτισμένου ουρανίου από τη χώρα - αλλά και περιορισμούς στο οπλοστάσιο βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν και μείωση του βεληνεκούς των πυραύλων που θα επιτρέπεται να κατέχει.

Άλλες πηγές που γνωρίζουν τις λεπτομέρειες της συνάντησης δήλωσαν στην Haaretz ότι οι δύο ηγέτες αναμένεται επίσης να συζητήσουν για τη Γάζα, ιδίως την πρόοδο του σχεδίου 20 σημείων του Τραμπ για την ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας. Ο Νετανιάχου, ωστόσο, έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι οποιαδήποτε πρόοδος προς την αποκατάσταση εξαρτάται από τον αφοπλισμό της Χαμάς.

Το Ισραήλ επεκτείνει τα μέτρα εποπτείας στη Δυτική Όχθη

Οι δύο ηγέτες πρόκειται να συναντηθούν λίγες ημέρες αφότου το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ ενέκρινε την επέκταση των μέτρων εποπτείας και επιβολής στις περιοχές της Δυτικής Όχθης που ελέγχονται από τους Παλαιστίνιους. Η απόφαση, η οποία αντιβαίνει στις Συμφωνίες του Όσλο, βάσει των οποίων το Ισραήλ δεν έχει καμία εξουσία επί των πολιτικών υποθέσεων στη Δυτική Όχθη, αναμένεται να εφαρμοστεί στις Περιοχές Α και Β υπό τον έλεγχο της Παλαιστινιακής Αρχής. Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου επανέλαβε τη Δευτέρα ότι ο Τραμπ αντιτίθεται στην προσάρτηση της Δυτικής Όχθης, λέγοντας ότι μια «σταθερή Δυτική Όχθη διατηρεί το Ισραήλ ασφαλές» και ευθυγραμμίζεται με τα σχέδια της κυβέρνησης για περιφερειακή ειρήνη.

Τον Οκτώβριο, ωστόσο, ο Τραμπ δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν θα προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη. «Μην ανησυχείτε για τη Δυτική Όχθη», δήλωσε στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας, «το Ισραήλ δεν πρόκειται να κάνει τίποτα με τη Δυτική Όχθη».

Ο Νετανιάχου ανακοίνωσε το επείγον ταξίδι μετά την πρώτη συνάντηση μεταξύ των απεσταλμένων του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, και του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Ομάν την Παρασκευή.

Σύμφωνα με τις ενημερώσεις του Αραγτσί και του Ιράν, οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν αποκλειστικά στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, έναν ισχυρισμό που οι ΗΠΑ δεν διέψευσαν. Ο Νετανιάχου, αντίθετα, τόνισε ότι πιστεύει ότι οι συνομιλίες πρέπει επίσης να ασχοληθούν με «τον περιορισμό των βαλλιστικών πυραύλων και τη διακοπή της υποστήριξης προς τον ιρανικό άξονα». Προς το παρόν, δεν έχει οριστεί ημερομηνία για έναν ακόμη γύρο συνομιλιών μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Με πληροφορίες του Haaretz /Reuters