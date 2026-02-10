Η κλήρωση του Eurojackpot θα γίνει στις 21:15.

Νέα μεγάλη κλήρωση απόψε από το Eurojackpot το οποίο κληρώνει το ποσό των 22 εκατ. ευρώ.

Η κλήρωση θα διεξαχθεί στις 21:15 και λίγο αργότερα θα γνωρίζουμε τους τυχερούς και τον πίνακα κερδών.

Πώς μπορώ να εξαργυρώσω το δελτίο

Η εξαργύρωση ενός δελτίου με κέρδος μέχρι 100.000€ μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε κατάστημα Allwyn αλλά και στα γραφεία της ΟΠΑΠ Α.Ε. στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

Για ποσά μεγαλύτερα από 100.000€ η αίτηση πληρωμής εκδίδεται μόνο στα κεντρικά γραφεία μας στην Αθήνα για λόγους προστασίας της ανωνυμίας. Σε περίπτωση που η παρουσία δεν είναι επιθυμητή, η διαδικασία εξαργύρωσης μπορεί να γίνει και με εξουσιοδοτημένο δικηγόρο.