Το ποσό των 2.100.000 ευρώ κληρώνει απόψε το Λαϊκό Λαχείο.

Η κλήρωση όπως κάθε Τρίτη θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι της Allwyn Hellas στο Youtube, στις 19:00.

Στην κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου της περασμένης εβδομάδας, τυχερός αριθμός αναδείχθηκε ο 44808, σειρά η 6η και στοιχείο το E.

Ο αριθμός 4705 σε όλες τις σειρές κερδίζει 5.000 ευρώ, ενώ 90 αριθμοί κερδίζουν από 1.000 ευρώ. Επίσης, 100 αριθμοί κερδίζουν από 200 ευρώ ο καθένας, 990 αριθμοί από 100 ευρώ και 200 αριθμοί από 50 ευρώ ο καθένας. Από 10 ευρώ κερδίζουν όσοι οι λαχνοί που λήγουν σε ζυγό αριθμό, δηλαδή σε 0, 2, 4, 6 και 8.