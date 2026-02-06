Η κλήρωση του Eurojackpot θα γίνει στις 21:00.

Μια νέα κλήρωση έχουμε απόψε από το Eurojackpot, το οποίο κληρώνει το ποσό των 17 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι το Eurojackpot είναι αποκλειστικά διαθέσιμο στα καταστήματα Allwyn.

Η κλήρωση διεξάγεται κάθε Τρίτη και Παρασκευή και η προκαθορισμένη ώρα είναι στις 21:15 (την Τρίτη) και στις 21:00 (την Παρασκευή) ώρα Ελλάδος.

Τυχόν καθυστέρηση της κλήρωσης από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης οφείλεται σε τεχνικούς λόγους συλλογής των στοιχημάτων από όλες τις χώρες που συμμετέχουν.

Επίσης η κλήρωση δεν είναι διαθέσιμη σε live μετάδοση από την κοινοπραξία EUROJACKPOT. Άρα δεν υπάρχει η δυνατότητα να μεταδοθεί από την ΟΠΑΠ Α.Ε.