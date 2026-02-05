Ραγδαίες οι εξελίξεις για την υπεξαίρεση ευρωπαϊκών και εθνικών κονδυλίων εις βάρος χιλιάδων εργαζομένων και ανέργων.

Εκατομμύρια ευρώ φαίνεται πως υπεξαίρεσαν φυσικά πρόσωπα και εταιρείες τα οποία αν και προορίζονταν για χιλιάδες ανέργους και εργαζόμενους κατέληξαν σε… μαύρα ταμεία και τσέπες. Μεταξύ των ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται είναι ο Γιάννης Παναγόπουλος και δημοσιογράφος της ΕΡΤ των οποίων οι λογαριασμοί έχουν ήδη δεσμευτεί από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, ενώ επίσης δεσμεύτηκαν κινητή και ακίνητη περιουσία.

Σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής, που έχουν πλέον στα χέρια τους οι εισαγγελικές αρχές της χώρας εμπλέκονται 6 φυσικά πρόσωπα και 6 εταιρείες, ενώ στο πλαίσιο της έρευνας του κ. Χαρ. Βουρλιώτη, εξετάστηκαν οι χρηματοδοτήσεις από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους που υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των 73 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2020- 2025.

Ο ρόλος της πρώην ΓΓ του υπ. Εργασίας

Εντύπωση προκαλεί, όπως μετέδωσε το Mega, πως για άλλη μια φορά εμπλέκεται εμμέσως πρώην γενική γραμματέας του υπουργείου Εργασίας, το όνομα της οποίας έχει συνδεθεί και στο παρελθόν με αντίστοιχες υποθέσεις, με κοινοτικά κονδύλια και κέντρα κατάρτισης, καθώς φέρεται να έδειχνε τις προτιμήσεις της σε συγκεκριμένες εταιρείες και πρόσωπα.

Στην υπόθεση κάποια από τα ελεγχόμενα πρόσωπα, τα οποία φέρονται να έχουν κομβικό ρόλο στη νέα έρευνα και έχουν καταγγελθεί επίσης στο παρελθόν για σκανδαλώδεις αναθέσεις συνδέονται με την πρώην γενική γραμματέα του υπουργείου Εργασίας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg77wbe3xt5l?integrationId=40599v1wlakx6ykh}

Μία εκ των εταιρειών μάλιστα είχε απασχολήσει το 2020 λόγω της εμπλοκής της στην υπόθεση του περίφημου «σκόιλ ελικίκου», των προγραμμάτων τηλεκατάρτισης επιστημόνων μέσω συγκεκριμένων ΚΕΚ και ηλεκτρονικών πλατφορμών, τα οποία τελικώς αποδείχθηκαν φιάσκο.

Κατά πληροφορίες, σύμφωνα με τη διάταξη της Αρχής, το εγκληματικό προϊόν φέρεται να υπερβαίνει το ποσό των 2.960.000 ευρώ.

Η είδηση έγινε γνωστή την ώρα που ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ βρισκόταν στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, όπου συζητείτο σχέδιο νόμου για την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και αναγκάστηκε να αποχωρήσει πρόωρα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg7319e9qlq1?integrationId=40599v1wlakx6ykh}

Όσα είπε η Ι.Μάνδρου για το πόρισμα

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg78nf40qjbt?integrationId=40599v1wlakx6ykh}

Η απάντηση Παναγόπουλου

«Δεν έχω να κρύψω τίποτε. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτε. Είμαι στη διάθεση της δικαιοσύνης. Η αποκατάσταση της αλήθειας είναι θέμα χρόνου… Δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι στο στόχαστρο συκοφαντών. Ούτε η πρώτη φορά που καλούμαι να αποκρούσω αβάσιμες και ανυπόστατες κατηγορίες», δήλωσε ο κ. Παναγόπουλος.

Εκτός ΠΑΣΟΚ ο Παναγόπουλος

Μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης, η οποία ξεκίνησε (σύμφωνα με την Ιωάννα Μάνδρου) μετά από καταγγελία εντός της ΓΣΕΕ, το ΠΑΣΟΚ έθεσε εκτός κόμματος, Γ.Παναγόπουλο που ήταν μέλος της κεντρικής επιτροπής του κόμματος, μέχρι να ξεκαθαρίσει η υπόθεση.

«Οι αποκαλύψεις για την πιθανή εμπλοκή του επί 20ετία προέδρου της ΓΣΕΕ, Γ. Παναγόπουλου, σε σοβαρές εγκληματικές δραστηριότητες, έρχονται να αναδείξουν το ποιόν της συνδικαλιστικής μαφίας, που εδώ και χρόνια βρίσκεται στην ηγεσία της ΓΣΕΕ, με τη στήριξη όλων των κυβερνήσεων και των αστικών κομμάτων, ως “δούρειος ίππος” του κεφαλαίου στο εργατικό κίνημα», είπε το ΚΚΕ.