Στο «στόχαστρο» της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος βρίσκεται ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος για υπαιξέρεση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Αίσθηση προκάλεσε η είδηση πως ο πρόεδρος Της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος ελέγχεται για ξέπλυμα και υπεξαίρεση. Ο ίδιος βρισκόταν στην επιτροπή κοινωνικών υποθέσεων της Βουλής όπου συζητείται το νομοσχέδιο για τις συλλογικές συμβάσεις, όταν έγινε γνωστή η είδηση.

Ο κ. Παναγοπουλος αναφέρθηκε στο ζήτημα, λαμβάνοντας τον λόγο, καθώς στη σημερινή συνεδρίαση τοποθετούνται οι φορείς.

“Υπάρχει και μια δύσκολη κατάσταση, ξέρετε, θα τη διαχειριστώ με καθαρότητα και εντιμότητα”, σημείωσε σχετικα ενώ λίγο αργότερα παρότρυνε τους παρευρισκομένους στην συνεδρίαση να “μην αμαυρώσουμε με τη δική μου περιπέτεια αυτό που γίνεται στη Βουλή».

O Γραμματέας της Κ.Π.Ε. ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Σπυρόπουλος, με επιστολή του στην ΕΔΕΚΑΠ ζητεί την αναστολή της ιδιότητας του κομματικού μέλους του Γιάννη Παναγόπουλου έως την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης για την οποία ερευνάται από τις αρμόδιες αρχές.

Τα στοιχεία για τα οποία ελέγχεται

Ο γνωστός συνδικαλιστής ελέγχεται από τον Χαράλαμπο Βουρλιώτη για υπεξαίρεση κονδυλίων από το ελληνικό δημόσιο και την ευρωπαϊκή Ένωση τα οποία προορίζονταν για εκπαιδευτικά προγράμματα αλλά και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Ενδείξεις σε βάρος του για τα δυο αυτά κακουργήματα φαίνεται να προκύπτουν από την έρευνα της Αρχής η οποία διενεργήθηκε για τη χρηματοοικονομική δραστηριότητα που φέρεται να έχει αναπτύξει ο κ. Παναγόπουλος.

Στο πόρισμα που συνέταξε ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος Χαρ. Βουρλιώτης, το οποίο διαβάστηκε στον εισαγγελέα για δύο υπεξαιρέσεις και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες) φέρονται να εμπλέκονται αλλα έξι φυσικά πρόσωπα και έξι εταιρείες για τις οποίες έχει διαταχθεί δέσμευση λογαριασμών τους Παράλληλα ,κατά πληροφορίες η δέσμευση αφορά και δύο ακίνητα των ελεγχόμενων προσώπων .

Ο κ. Παναγόπουλος φέρεται να προχώρησε στην υπεξαίρεση μεγάλων χρηματικών ποσών με την ιδιότητα του ως προέδρου τριών κέντρων και ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης.

Στο «μικροσκόπιο» μπήκαν μάλιστα περισσότερα από 73 εκατομμύρια ευρώ χρηματοδοτήσεων που σύμφωνα με την Αρχή ελήφθησαν την χρονική περίοδο από το 2020 έως και το 2025 από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους. Όπως έδειξαν τα στοιχεία της έρευνας, ο κ.Παναγόπουλος φέρεται να προέβαινε σε απευθείας αναθέσεις ή αναθέσεις μέσω διαγωνισμών των δημόσιων έργων σε συγκεκριμένες εταιρείες, καθώς και σε άλλες ενδιάμεσες εταιρείες στις οποίες διοχέτευε συστηματικά κεφάλαια και οι οποίες αυτές εταιρείες εναλλάσσονταν μεταξύ τους ως ανάδοχοι των έργων. Ιδιαίτερη εντύπωση μάλιστα προκαλεί το γεγονός ότι με βάση τα ευρήματα της Αρχής πολλές από τις απευθείας αναθέσεις δεν είχαν αναρτηθεί στη Διαύγεια .

Στη περίπτωση των αναθέσεων με διαγωνισμό παρατηρήθηκε ότι σε όλες οι ελεγχόμενες εταιρείες συμμετείχαν εναλλάξ για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα σε πολλούς διαγωνισμούς για την ανάληψη του έργου και φυσικά επιλέγονταν ως ανάδοχοι από την αρμόδια επιτροπή στην οποία πρόεδρος ήταν ο ίδιος ο συνδικαλιστής .

Από την έρευνα διαπιστώθηκε ακόμη ότι ορισμένες από τις εταιρείες δεν παρουσίαζαν καν δραστηριότητα στερούνταν της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής και του προσωπικού για την υλοποίηση των έργων και μέρος των κονδυλίων αναλαμβάνονταν με τη μορφή μετρητών απευθείας γεγονός που κατά της Αρχή δείχνει ότι είχαν τον ρόλο των εταιρειών οχημάτων .

Η τακτική αυτή εκτιμάται ότι ακολουθήθηκε για την πρόσδοση αληθοφάνειας και νομιμοφάνειας σε συναλλαγές ύψους τουλάχιστον 577.000€ για την παροχή δήθεν υπηρεσιών εκ μέρους των εταιρειών γεγονός που στοιχειοθετεί τεχνητή διακίνηση κεφαλαίων και μεθοδευμένη στην κάλυψη της πραγματικής διάθεσης των πόρων των συμβάσεων. Επιπλέον διαπιστώθηκαν εκτεταμένες μεταφορές χρηματικών ποσών προς ατομικούς λογαριασμούς των συνδεδεμένων φυσικών προσώπων που στερούνταν νόμιμης αιτιολογίας όπως και επανειλημμένες αναλήψεις μετρητών που ξεπερνούν το 1,5 εκατομμύριο και καταδεικνύουν την μεθόδευση της απόκρυψης της προέλευσης και της τελικής ιδιοποίησης των κεφαλαίων. Οι αναλήψεις αυτές δημιουργούν κατά την Αρχή σοβαρές η υπόνοιες ότι τα ποσά περιέρχονταν εν τέλει στην κατοχή του ελεγχόμενου συνδικαλιστή και των αλλαγών ελεγχόμενων προσώπων .

Το πόρισμα που βρίσκεται στα χέρια του εισαγγελέα αναμένεται να δρομολογήσει ποινική έρευνα στο πλαίσιο της οποίας θα κληθούν και τα ελεγχόμενα πρόσωπα Και αν στο τέλος της προκαταρκτικής εξέτασης στοιχειοθετούνται τα αδικήματα θα ακολουθήσει η άσκηση δίωξης ενώ σε διαφορετική περίπτωση, όπως προβλέπει ο νόμος ,ο φάκελος θα τεθεί στο αρχείο.