Λυπούμαστε για την μονόπλευρη ζοφερή ατμόσφαιρα έντασης και ζητούμε συνεργασία με όλες τις πλευρές για την ανάσχεση της ανθρωπιστικής κρίσης στους χώρους εργασίας.

Επειδή γίνεται μία προσπάθεια αποδόμησης, απόδοσης κομματικής σκοπιμότητας και δολοφονίας χαρακτήρα, καθώς δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν διαφορετικά τα επιχειρήματά μας, θα ήθελα να δηλώσω ότι:

1. Ο θεσμικός μου ρόλος ως Προέδρου της ΟΣΕΤΕΕ και Γραμματέα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία της ΓΣΕΕ μου επιτάσσει να συνεισφέρω στην ανάδειξη της ανθρωποθυσίας που εξελίσσεται στην πατρίδα μας στους εργασιακούς χώρους ώστε να φωτίσουμε το φαινόμενο στην πραγματική του διάσταση και να συνεργαστούμε με τις αρχές για την επίλυσή του.

2. Δεν είναι η δουλειά μας η κομματική αντιπαράθεση και η συμμετοχή σε έναν κύκλο έντασης ιδιαίτερα αυτές τις μέρες πένθους, ύστερα από το τρομακτικό, πολύνεκρο, βιομηχανικό, εργατικό δυστύχημα στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα. Λυπούμαστε για την μονόπλευρη ζοφερή ατμόσφαιρα έντασης και ζητούμε συνεργασία με όλες τις πλευρές για την ανάσχεση της ανθρωπιστικής κρίσης στους χώρους εργασίας.

3. Από το πρωί έχει γίνει μία προσπάθεια από λίγα ΜΜΕ, να μου αποδοθεί κομματική σκοπιμότητα υπέρ διαφορετικών κομμάτων της αντιπολίτευσης, με τον κ. Κυβερνητικό Εκπρόσωπο να επικεντρώνεται σε συγκεκριμένη κατεύθυνση, προφανώς για να αποδυναμωθεί ο δημόσιος λόγος μου. Θεσμική μου υποχρέωση είναι να επικοινωνώ και να μεταφέρω τις προτάσεις των Συνδικάτων και της ΓΣΕΕ για την προστασία της εργασίας, στο Υπουργείο Εργασίας και στα πολιτικά κόμματα. Αυτό κάνω. Είναι πολιτική τους επιλογή για το αν θα γίνουν αποδεκτές και αν θα συμπεριληφθούν στους εργασιακούς νόμους ή στο πρόγραμμα των κομμάτων. Οι προτάσεις βασίζονται στην ευρωπαϊκή εμπειρία, διεθνείς καλές πρακτικές και την ελληνική πραγματικότητα.

4. Δυστυχώς από τις δεκάδες προτάσεις για θέματα ΥΑΕ που υποβάλαμε ως ΓΣΕΕ στο Υπουργείο Εργασίας, στον εργασιακό νόμο που ψηφίστηκε τον περασμένο Οκτώβριο, έγινε αποδεκτή μόλις μία. Δεν έγινε αποδεκτή η πρόταση για υποχρεωτική συγκρότηση επιτροπών ΥΑΕ στις επιχειρήσεις. Αν περιλαμβάνονταν στον νόμο, θα είχαμε αντίστοιχη επιτροπή στη Βιολάντα και θα αναδεικνύονταν οι επικίνδυνοι παράγοντες με θεσμικό τρόπο εντός της βιομηχανίας.

5. Το Φεβρουάριο του 2025 ήμουν κεντρικός προσκεκλημένος (key speaker) σε εκδήλωση των Χριστιανοδημοκρατικών Συνδικάτων στην Αθήνα.

6. Μου αποδίδεται ότι αποτυπώνοντας της πραγματική εικόνα στην ΥΑΕ χαλάω την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό. Θεωρώ ότι η Προεδρία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, ενός Οργανισμού στον οποίο συμμετέχουν ισότιμα η κυβερνητική, η εργοδοτική και η εργατική πλευρά μίας χώρας, μπορεί να θεωρηθεί αναβάθμιση για την Ελλάδα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα οι ομόλογοί μου και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με έχουν επιλέξει στην Προεδρία της μοναδικής Μόνιμης Επιτροπής για θέματα ΥΑΕ, αυτής για τον εξορυκτικό κλάδο και της Ομάδας Εργασίας Vision Zero της Κομισιόν.

7. Ο περιορισμός της συζήτησης στη μέθοδο καταγραφής παρουσιάζει την απροθυμία να συζητήσουμε για θέματα ουσίας. Σήμερα παρουσιάσαμε δημόσια τις 8 δομικές θεσμικές προτάσεις μας για την ανάταξη του συστήματος ΥΑΕ. Θα συνεχίσουμε την κατάθεση ολοκληρωμένων προτάσεων στο δημόσιο διάλογο.

8. Σε όσους αντιλαμβάνονται στοιχειωδώς τις έννοιες, είναι σαφές ότι η καταγραφή της Ομοσπονδίας μας, αφορά το σύνολο των ανθρωπίνων απωλειών στους χώρους εργασίας. Θα επανέλθουμε τις επόμενες ημέρες συνεχίζοντας να καταθέτουμε στοιχεία που δεν μπορούν να αμφισβητηθούν σε περιβάλλον ήρεμου διαλόγου.

9. Η παρουσία μας και η ανάδειξη των σχετικών θεμάτων είναι σταθερή και έγκυρη. Παρουσιάσαμε τη δυστοπική εικόνα του 2025 με τελευταία ανακοίνωσή μας στις 08/01. Δεν είμαστε εμείς αυτοί που ασχοληθήκαμε με το ζήτημα της ΥΑΕ εργαλειοπειώντας το, μετά το εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα.

10. Είμαστε στη διάθεση του Υπουργείου για να συνεργαστούμε. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή.

(Ο Ανδρέας Στοϊμενίδης είναι Πρόεδρος ΟΣΕΤΕΕ, Πρόεδρος Ευρωπαϊκού Οργανισμού ΥΑΕ, Γραμματέας ΥΑΕ ΓΣΕΕ)