Η ανήλικη νοσηλεύεται με κάταγμα στη λεκάνη.

Στην Κέρκυρα, κοριτσάκι 13 ετών έπεσε σε κενό τριών μέτρων κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Δημοτικό Θέατρο, τραυματίστηκε το παιδί και νοσηλεύεται.

Ένα 13χρονο κορίτσι νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, αφού τραυματίστηκε σοβαρά όταν έπεσε στο κενό από τη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης απονομής βραβείων στο Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί έπεσε σε άνοιγμα βάθους περίπου τριών μέτρων.

Το συγκεκριμένο κενό βρίσκεται δίπλα στη σκηνή και, όπως καταγγέλλουν οι γονείς, ήταν απλώς καλυμμένο με ένα πανί.

Η ανήλικη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται με κάταγμα στη λεκάνη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh3khezedlbd?integrationId=40599y14juihe6ly}