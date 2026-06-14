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Οι πρώτες πληροφορίες.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια των αγώνων Ράλλυ Δωδώνης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδει η ΕΡΤ, αγωνιστικό εξετράπη της πορείας του στην πρώτη ειδική διαδρομή «Μανωλιάσα» και έπεσε σε θεατές, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό ενός παιδιού 9 ετών.

Το παιδί, που μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο συνοδευόμενο από τον πατέρα του είναι ελαφρά τραυματισμένο στο πόδι. Το αγωνιστικό όχημα εξετράπη της πορείας του στην πρώτη ειδική διαδρομή του ράλι Μανωλιασα συνολικού μήκους 15 χλμ..

Στο Ράλλυ συμμετέχουν 25 αγωνιστικά οχήματα με αγωνιζόμενους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.