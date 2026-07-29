Η Ευρώπη αναπνέει ακόμη ηλεκτρικά...

Η Renault ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του Twingo, ενός μοντέλου που συνδέθηκε όσο λίγα με τις αστικές μετακινήσεις στην Ευρώπη. Πλέον, το μικρό γαλλικό αυτοκίνητο επανέρχεται αποκλειστικά ως ηλεκτρικό, διατηρώντας τον παιχνιδιάρικο χαρακτήρα που το έκανε ξεχωριστό, αλλά ενσωματώνοντας όλες τις τεχνολογικές λύσεις που απαιτεί η σύγχρονη εποχή.

Θυμίζει έντονα το αρχέτυπο

Η σχεδίασή του αντλεί ξεκάθαρη έμπνευση από το αυθεντικό Twingo του 1993, με τις χαρακτηριστικές στρογγυλές φωτεινές υπογραφές, τις καθαρές επιφάνειες και τις συμπαγείς αναλογίες να δημιουργούν μια έντονη νοσταλγική διάθεση. Παράλληλα, οι σύγχρονες λεπτομέρειες, όπως τα φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED, οι νέοι προφυλακτήρες και οι προσεγμένες αεροδυναμικές επεμβάσεις, προσδίδουν στο μοντέλο μια σαφώς πιο σύγχρονη εικόνα.



Οι περιορισμένες εξωτερικές διαστάσεις του το καθιστούν ιδανικό για το πυκνό αστικό περιβάλλον, διευκολύνοντας το παρκάρισμα και τους ελιγμούς στους στενούς δρόμους των πόλεων. Παρά το μικρό του αποτύπωμα, η Renault έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην εκμετάλλευση των διαθέσιμων χώρων, προσφέροντας μια καμπίνα που μπορεί να εξυπηρετήσει με άνεση τις καθημερινές ανάγκες τεσσάρων επιβατών.

Το Twingo E-Tech electric δεν κάνει συμβιβασμούς στην οδηγική συμπεριφορά. Με την πλατφόρμα RGEV Small – την ίδια βάση με Renault 5 και Renault 4 E-Tech electric – προσαρμοσμένη για καθημερινή χρήση, χαμηλό βάρος (από 1.200 kg) και ακριβές τιμόνι, είναι ευέλικτο και άμεσο, προσφέροντας σταθερότητα και άνεση, παραμένοντας στιβαρό ακόμη και όταν βγει από τα όρια της πόλης.

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Ακόμη πιο πρακτικό και πιο βολικό από ποτέ, το Twingo E-Tech electric θέτει νέα standards στην κατηγορία A, παραμένοντας πιστό στο πρωτοποριακό πνεύμα της Renault και του αρχικού Twingo.

Σύγχρονη τεχνολογία και ηλεκτρικό σύστημα κίνησης

Στο εσωτερικό, το νέο Twingo E-Tech Electric υιοθετεί μία σύγχρονη φιλοσοφία σχεδίασης, με ψηφιακό πίνακα οργάνων, κεντρική οθόνη αφής για το σύστημα πολυμέσων και δυνατότητες πλήρους συνδεσιμότητας με smartphones. Η εργονομία έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την ευκολία χρήσης, ενώ οι αρκετοί αποθηκευτικοί χώροι ενισχύουν την πρακτικότητα στην καθημερινότητα.

Η διπλή οριζόντια οθόνη OpenR χαρίζει μια σύγχρονη εικόνα. Όλες οι εκδόσεις διαθέτουν την ίδια διάταξη: ψηφιακό πίνακα οργάνων 7” και κεντρική οθόνη πολυμέσων openR link10”.

Οι οθόνες «ζωντανεύουν» την καμπίνα με γραφικά και animations ειδικά για το Twingo. Η εμπειρία ξεκινά με jingle υποδοχής κατά την είσοδο. Με βάση ένα πρωτότυπο soundtrack σε συνεργασία με τον Jean-Michel Jarre, οι οθόνες δημιουργούν μια νότα αισιοδοξίας.

Κινείται με ρεύμα

Το νέο compact ηλεκτρικό μοντέλο κινείται από έναν ηλεκτροκινητήρα ισχύος 82 ίππων (60 kW), ο οποίος αποδίδει 125 Nm ροπής και μεταφέρει την κίνηση στους εμπρός τροχούς. Η συγκεκριμένη απόδοση είναι απόλυτα προσαρμοσμένη στις ανάγκες των αστικών μετακινήσεων, προσφέροντας άμεση επιτάχυνση από στάση και ομαλή λειτουργία σε κάθε συνθήκη.



Η ενέργεια αποθηκεύεται σε μπαταρία τεχνολογίας LFP χωρητικότητας 27,5 kWh, η οποία εξασφαλίζει αυτονομία έως 263 χιλιόμετρα σύμφωνα με το πρότυπο WLTP. Στην καθημερινή χρήση μέσα στην πόλη, όπου αξιοποιείται σε μεγάλο βαθμό το σύστημα ανάκτησης ενέργειας κατά την επιβράδυνση, η πραγματική αυτονομία μπορεί να αποδειχθεί ακόμη πιο επαρκής για τις ανάγκες των περισσότερων οδηγών.





Το ηλεκτρικό Twingo υποστηρίζει φόρτιση εναλλασσόμενου ρεύματος (AC), επιτρέποντας την εύκολη φόρτιση τόσο σε οικιακό wallbox όσο και σε δημόσιους φορτιστές, καλύπτοντας έτσι το προφίλ χρήσης ενός αυτοκινήτου που προορίζεται κυρίως για καθημερινές αστικές μετακινήσεις.

Δύο εκδόσεις και τιμές που το καθιστούν ανταγωνιστικό

Το νέο Renault Twingo E-Tech Electric διατίθεται στην ελληνική αγορά στις εκδόσεις Evolution και Techno, με κοινό ηλεκτρικό σύστημα κίνησης αλλά διαφορετικό επίπεδο εξοπλισμού.



Η βασική έκδοση Evolution διαθέτει ήδη πλήρες πακέτο εξοπλισμού, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων αυτόματο κλιματισμό, ψηφιακό πίνακα οργάνων, οθόνη πολυμέσων, κάμερα οπισθοπορείας, σύγχρονα συστήματα συνδεσιμότητας και ολοκληρωμένο πακέτο συστημάτων υποβοήθησης του οδηγού, καλύπτοντας τις απαιτήσεις της καθημερινής χρήσης χωρίς σημαντικές παραχωρήσεις.



Η πλουσιότερη έκδοση Techno προσθέτει επιπλέον στοιχεία άνεσης και αισθητικής αναβάθμισης, όπως μεγαλύτερους τροχούς, διαφοροποιημένες επενδύσεις, επιπλέον δυνατότητες εξατομίκευσης και πρόσθετο τεχνολογικό εξοπλισμό, απευθυνόμενη σε όσους αναζητούν ένα ακόμη πιο ολοκληρωμένο πακέτο.



Σε επίπεδο τιμών, η Renault τοποθετεί το νέο Twingo E-Tech Electric ανάμεσα στις πιο προσιτές προτάσεις της ελληνικής αγοράς. Κοστίζει στην βασική του έκδοση (evolution) 19.940 ευρώ και αν υπολογίσουμε την κρατική επιδότηση ΚΗ3 (-3.000 ευρώ) και το όφελος απόσυρσης (-1.500 ευρώ) προκύπτει μια τιμή κάτω από 15.000 ευρώ και συγκεκριμένα 14.990 ευρώ.

Διαθέτει ιδιαίτερα πλούσιο εξοπλισμό, καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες ενός σύγχρονου ηλεκτρικού αυτοκινήτου πόλης. Στον τομέα της ασφάλειας περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, σύστημα αυτόματης πέδησης έκτακτης ανάγκης με αναγνώριση πεζών και δικύκλων, προειδοποίηση εμπρόσθιας σύγκρουσης, υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας, αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας, σύστημα παρακολούθησης του οδηγού, πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος.

Σε ότι αφορά στην άνεση, η «γαλλική χαμογελαστή μουσούδα» υιοθετεί, ηλεκτρικά εμπρός παράθυρα, ηλεκτρικό χειρόφρενο, Eco Mode, ρυθμιζόμενο σε ύψος κάθισμα οδηγού, συρόμενα και αναδιπλούμενα πίσω καθίσματα 50:50, σύστημα πολυμέσων openR link με οθόνη αφής 10,1 ιντσών, ψηφιακό πίνακα οργάνων 7 ιντσών, ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto, δύο θύρες USB-C και δυνατότητα αναβαθμίσεων λογισμικού μέσω διαδικτύου (OTA), προβολείς Full LED, LED φώτα ημέρας, τροχούς 16 ιντσών, Advanced Charge Pack με ενσωματωμένο φορτιστή AC 11 kW, δυνατότητα ταχείας φόρτισης DC 50 kW, καλώδιο φόρτισης Mode 3 και λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L) για την τροφοδοσία εξωτερικών ηλεκτρικών συσκευών.

Η έκδοση techno (τιμή 22.900 ευρώ ή 18.400 με KH3 και απόσυρση) διαθέτει επιπλέον της βασικής, Adaptive Cruise Control με λειτουργία Stop & Go, κάμερα οπισθοπορείας, σύστημα One Pedal με τέσσερα επίπεδα ανάκτησης ενέργειας μέσω paddles, αυτόματο κλιματισμό, αισθητήρες βροχής και φωτός, θερμαινόμενους και ηλεκτρικά αναδιπλούμενους εξωτερικούς καθρέπτες, σύστημα εισόδου και εκκίνησης χωρίς κλειδί (Renault Card), καθώς και αναδιπλούμενο κάθισμα συνοδηγού και τροχούς 18 ιντσών.

Πρόσημο θετικό

Με την άφιξή του, το νέο Twingo E-Tech Electric ενισχύει σημαντικά την ηλεκτρική γκάμα της Renault, πλαισιώνοντας τα Renault 5 E-Tech Electric και Renault 4 E-Tech Electric. Η συνταγή του βασίζεται στην ευελιξία, το χαμηλό κόστος χρήσης, τη σύγχρονη τεχνολογία και την ελκυστική σχεδίαση, στοιχεία που το καθιστούν μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα πρόταση για όσους επιθυμούν να περάσουν στην ηλεκτροκίνηση χωρίς να πραγματοποιήσουν μια ιδιαίτερα υψηλή επένδυση.

Παράλληλα, η ανταγωνιστική τιμολογιακή πολιτική και ο πλούσιος εξοπλισμός από τη βασική κιόλας έκδοση αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά την εμπορική του παρουσία στην ελληνική αγορά, σε μία κατηγορία που παρουσιάζει ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Δεν κρύβουμε πως ακόμη μια αναβίωση της Renault μας άρεσε ιδιαίτερα και κρίνεται ήδη ως επιτυχημένη. Τέτοια μοντέλα θέλουμε να βλέπουμε στο «κλεινόν άστυ».