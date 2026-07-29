Η άτυχη ηλικιωμένη δεν τα κατάφερε παρότι οι εργαζόμενοι του καταστήματος έτρεξαν να τις δώσουν τις πρώτες βοήθειες.

Μια ηλικιωμένη έχασε τη ζωή της στη Λαμία καθώς πνίγηκε τρώγοντας σουβλάκι. Όπως επισημαίνει το lamiareport.gr, η 74χρονη έτρωγε ένα σουβλάκι όταν της στάθηκε ένα κομμάτι κρέας το οποίο έφραξε την αεροφόρο οδό, με αποτέλεσμα η γυναίκα να δυσφορεί και να χάσει γρήγορα τις αισθήσεις της.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση. Το προσωπικό του καταστήματος αντέδρασε άμεσα, επιχειρώντας της προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες με τη λαβή Χάιμλιχ (Heimlich), χωρίς δυστυχώς να υπάρξει αποτέλεσμα, ενώ παράλληλα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ.

Στο σημείο έφτασε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να συνεχίζουν, μάταια, τις προσπάθειες, καθώς αργότερα που διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας διαπιστώθηκε ο θάνατός της από ασφυξία.

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