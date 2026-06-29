Ο Χάρι Στάιλς ανησύχησε τους θαυμαστές του, όταν κατέρρευσε στη σκηνή στο τέλος της συναυλίας του στο Γουέμπλεϊ.

Ο Χάρι Στάιλς πνίγηκε από το νερό που έπινε και κατέρρευσε στη σκηνή κατά τη διάρκεια συναυλίας του στο Λονδίνο, εν μέσω του καύσωνα που πλήττει το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο διάσημος ποπ σταρ, ο οποίος αυτό τον καιρό δίνει μια σειρά 12 συναυλιών στο Γουέμπλεϊ, ανησύχησε αρκετά τους θαυμαστές του κατά τη διάρκεια της συναυλίας του στις 26 Ιουνίου, η οποία έτυχε να πραγματοποιηθεί εν μέσω του καύσωνα που έσπασε κάθε ρεκόρ στην πόλη.

Σε βίντεο που τράβηξαν θαυμαστές από τη συναυλία, ο Στάιλς έκανε μια από τις χαρακτηριστικές του κινήσεις: εκτοξεύοντας νερό από το στόμα του προς τους θεατές, στο κλείσιμο του σόου με το «As It Was», έπεσε ξαφνικά στο πάτωμα της σκηνής, ξάπλωσε ανάσκελα και φάνηκε να βήχει και να πνίγεται από το νερό που είχε μείνει στο στόμα του.



Ευτυχώς όλα πήγαν καλά για τον Χάρι Στάιλς, ο οποίος βρήκε γρήγορα την ανάσα του ξανά και στάθηκε ξανά στα πόδια του. Μάλιστα, έδειχνε μια χαρά καθώς ολοκλήρωνε τη συναυλία και αποχαιρετούσε τους θαυμαστές του.



Όπως ήταν αναμενόμενη, το βίντεο με την κατάρρευση του σταρ στη σκηνή, έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου, με κάποιους φαν να εκφράζουν την ανησυχία τους στα social media.

«Αυτός ο άνθρωπος πέθαινε από τη ζέστη», σχολίασε ένας χρήστης σε ένα βίντεο του TikTok που κατέγραφε τη στιγμή.

Όταν ένας θαυμαστής επισήμανε ότι ο Στάιλς είχε μιλήσει στο παρελθόν για το γεγονός ότι πάσχει από ήπιο άσθμα, ένας άλλος πρόσθεσε: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι κανείς δεν πήγε να δει αν ήταν καλά».

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Στο X, αρκετοί θαυμαστές σημείωσαν ότι ήταν «τρομακτικό» να βλέπουν τον τραγουδιστή να καταρρέει: «Παραλίγο να πάθω καρδιακή προσβολή βλέποντας το live stream», έγραψε ένας χρήστης. «Νόμιζα ότι κατέρρευσε από τη ζέστη ή την εξάντληση!», συμπλήρωσε.

{https://www.instagram.com/reel/DaEG8q-umTq/}

Το Σαββατοκύριακο, οι θερμοκρασίες στο Ηνωμένο Βασίλειο έφτασαν τους 37,3 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, η τρομακτική στιγμή που βίωσε ο Χάρι Στάιλς δεν είχε καμία σχέση με τις καιρικές συνθήκες, σύμφωνα με το TMZ, το οποίο επικαλείται μια πηγή και περιγράφει το περιστατικό ως «σύντομο ατύχημα επί σκηνής», κατά το οποίο ο ίδιος κατά λάθος πνίγηκε από λίγο νερό που είχε στο στόμα του.

Οι συναυλίες στο Λονδίνο αποτελούν μόνο ένα σκέλος της παγκόσμιας περιοδείας του «Together, Together», στο πλαίσιο της προώθησης του τρίτου και πιο πρόσφατου άλμπουμ του. Αφού ολοκληρώσει την τελευταία συναυλία του στο Λονδίνο στις 4 Ιουλίου, Στάιλς θα βρεθεί στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Η περιοδεία θα ολοκληρωθεί στην Αυστραλία στις 13 Δεκεμβρίου.