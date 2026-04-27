Ο 32χρονος Στάιλς και η 37χρονη Κράβιτζ κοινοποίησαν τα νέα του αρραβώνα τους σε «έναν στενό κύκλο» ανθρώπων.

Ο Χάρι Στάιλς και η Ζόι Κράβιτζ αρραβωνιάστηκαν, σύμφωνα με το People.

Μια πηγή επιβεβαίωσε στο περιοδικό, πως ο 32χρονος Στάιλς και η 37χρονη Κράβιτζ κοινοποίησαν τα νέα του αρραβώνα τους σε «έναν στενό κύκλο» και ότι η ηθοποιός επιδείκνυε το δαχτυλίδι της σε φίλους.

Οι πρώτες φήμες περί αρραβώνα ξεκίνησαν όταν η Κράβιτζ εθεάθη να φοράει ένα τεράστιο δαχτυλίδι ενώ φιλούσε τον τραγουδιστή στο Λονδίνο, σε φωτογραφίες που δημοσίευσε η The Sun στις 21 Απριλίου. Το ίδιο φορούσε και κατά τη διάρκεια εξόδου της με τον Στάιλς στις 19 Απριλίου.

Το ζευγάρι εθεάθη για πρώτη φορά μαζί τον Αύγουστο του 2025, όταν τους φωτογράφισαν να περπατούν χέρι-χέρι στη Ρώμη. Μια μέρα αργότερα, το Deuxmoi έγραψε πως είδαν το ζευγάρι να φιλιέται στο Rita's στο Λονδίνο την προηγούμενη εβδομάδα.

Έκτοτε, το ζευγάρι έχει εμφανιστεί μαζί αρκετές φορές στο Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη. «Ο Χάρι περνάει μεγάλα χρονικά διαστήματα στη Ρώμη φέτος. Η Ζόι τον έχει συνοδεύσει αρκετές φορές από τα τέλη του καλοκαιριού», είπε η πηγή στο People τον περασμένο Δεκέμβριο.

Όταν βρίσκονται στη Ρώμη, πρόσθεσε, «μένουν σχεδόν μόνοι» και απολαμβάνουν τα απλά πράγματα. «Απλώς κάνουν βόλτες, συναντιούνται με φίλους και ζουν μια πολύ χαλαρή ζωή. Έχουν εξαιρετική χημεία».

Τον Φεβρουάριο, άλλη πηγή είπε στο People ότι η Κράβιτζ σχεδιάζει να συνοδεύσει τον Στάιλς στην επερχόμενη παγκόσμια περιοδεία του Together, Together, η οποία πρόκειται να ξεκινήσει τον Μάιο και να διαρκέσει μέχρι το τέλος του έτους. Η περιοδεία τύπου residency, η οποία θα τον μεταφέρει σε πολλές πόλεις για παρατεταμένες διαμονές, είναι για την υποστήριξη του τέταρτου στούντιο άλμπουμ του, Kiss All the Time. Disco, Occupationally.

«Και οι δύο έχουν φορτωμένα προγράμματα που δεν ταιριάζουν πάντα», είπε η πηγή στο People. Μια δεύτερη πηγή πρόσθεσε πως «Είναι πολύ σοβαροί και αποφασισμένοι να δίνουν προτεραιότητα στον χρόνο που περνάνε μαζί. Φαίνεται επίσης ότι έχουν δημιουργήσει μια ζωή μαζί που και οι δύο απολαμβάνουν πραγματικά».

Όσοι βρίσκονται κοντά στο ζευγάρι έχουν μοιραστεί στο παρελθόν θετικές εντυπώσεις για τη σχέση τους. Μια πηγή είχε δηλώσει στο People ότι ο πατέρας της, Λένι Κράβιτζ, «απόλαυσε πραγματικά» τη γνωριμία με τον Στάιλς, όταν βρέθηκε μαζί τους για γεύμα στη Νέα Υόρκη τον Σεπτέμβριο του 2025.

«Οι φίλοι του Λένι λένε ότι είναι πολύ προστατευτικός με τη Ζόι, αλλά πραγματικά φαινόταν ότι απόλαυσε τη γνωριμία με τον Χάρι», είχε πει τότε η πηγή , που επικαλείται το People. «Από όσο μπορούσε να καταλάβει ο κόσμος, θεωρούσε τον Χάρι ευγενικό, προσγειωμένο και με πραγματικό ενδιαφέρον για να γνωρίσει την οικογένεια».

Σύμφωνα με την πηγή, όσοι βρίσκονται στον στενό τους κύκλο γνωρίζουν ότι «ο Λένι ήθελε πάντα η Ζόι να είναι με κάποιον που τη σέβεται, και φαινόταν ότι ένιωθε ότι ο Χάρι το έκανε. Γελούσαν πολύ κατά το γεύμα, και ο Λένι εκτίμησε την αίσθηση του χιούμορ του Χάρι. Του αρέσει όταν κάποιος μπορεί να έχει ανάλαφρη διάθεση».

Με πληροφορίες του People