Πρόβλημα δεν είναι η σεξουαλική προτίμηση του καθενός, πρόβλημα είναι να καθορίζεις τη στάση σου ανάλογα με το από πού θεωρείς ότι θα πάρεις ψήφους!

Athens Pride σήμερα στην πλατεία Συντάγματος και αργά το απόγευμα η μεγάλη πορεία γιορτής, μνήμης, συλλογικής δράσης και διεκδίκησης στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας.

Και δεν είναι μόνο η ΣΤΑΣΥ που αρνήθηκε φέτος να αναρτήσει την αφίσα του Athens Pride στο μετρό προφανώς κατόπιν εντολής της πολιτικής ηγεσίας έστω και αν σήμερα ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης είναι πλέον γραμματέας της ΝΔ.

Στην πόλη που εξόρισε τον Αριστείδη γιατί «κουράστηκε» να τον λένε «δίκαιο», δεν μπορεί παρά κάποιος να οργίζεται με την υποκρισία κάποιων που έκαναν σημαία τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ όταν αυτά «πουλούσαν» και υποστηριζόταν από την Ουάσιγκτον και που τώρα συμβάλλουν στο κλίμα εναντίον τους γιατί "δεν πουλάνε" και γιατί η Ουάσιγκτον και η απανταχού ακροδεξιά τους έχουν βάλει στο στόχαστρο.

Αλήθεια πού είναι σήμερα τα περίπτερα ΝΔ και υπουργείων στο Athens Pride; Πού είναι τα «γαλάζια» στελέχη που φωτογραφίζονταν;

Πού είναι ο Άκης Σκέρτσος, η Κατερίνα Σακελλαροπούλου και όλα τα στελέχη που πανηγύριζαν στο wine bar για την ψήφιση του νόμου των ομόφυλων ζευγαριών; Θα τους δούμε να παραβρίσκονται ή έστω να παρεμβαίνουν;

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Γιατί πρόβλημα δεν είναι η σεξουαλική προτίμηση του καθενός, πρόβλημα είναι να καθορίζεις τη στάση σου ανάλογα με το από πού θεωρείς ότι θα πάρεις ψήφους!

Θα επανέλθουμε. Και θα χαρούμε πολύ κάποιοι να μας διαψεύσουν...

Β.Σκ.