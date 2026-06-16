Η ακρίβεια «σβήνει» τις όποιες οικονομικές φοροελαφρύνσεις έδωσε η κυβέρνηση, όπως καταγράφει η δημοσκόπηση της Alco.

Οι διακοπές είναι το βασικό ερώτημα στο δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της Alco. που παρουσίασε ο Alpha και η εικόνα δεν είναι ιδιαίτερα ευχάριστη.

Αρνητικό είναι και το ισοζύγιο για το ζήτημα της οικονομίας, που αποτελεί κατά τον διευθύνοντας σύμβουλο της Alco Κώστα Παναγόπουλο, μεγάλο κοινωνικό και πολιτικό πρόβλημα σε μία χρονιά με σημαντικές φοροελαφρύνσεις. Η ακρίβεια σβήνει, σύμφωνα με την δημοσκόπηση την όποια ελάφρυνση, από την κυβέρνηση, καθώς το 47% απαντά ότι η οικονομική του κατάσταση είναι χειρότερη από πέρυσι, το 45% ίδια και μόλις το 7% καλύτερη.

Στο ίδιο πνεύμα και ο τομέας των διακοπών καθώς όπως καταγράφει η δημοσκόπηση οι περισσότεροι δεν είναι ευχαριστημένοι και αναγκάζονται να περιορίσουν πράγματα που θέλουν να κάνουν. Στο ερώτημα «αν θα πάτε διακοπές το καλοκαίρι» οι απαντήσεις είναι μοιρασμένες με αρνητική τάση. Το 44% λέει ναι, σε σχέση με το 49% του 2025, ενώ όχι απαντά το 47% σε σχέση με το 43% της περυσινής μέτρησης.

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Στο αν η απόφαση για να μην πάνε διακοπές αφορά στο κόστος διαμονής, το 76% απαντά ναι, ενώ για την κάλυψη άλλων αναγκών απαντά το 74%.

Το κόστος εισιτηρίων αποτελεί επίσης σημαντικό παράγοντα με το 56% να απαντά «πολύ» και το 19% «λίγο», ενώ το κόστος φαγητού καταγράφει αντίστοιχα ποσοστά της τάξης του 49% και 23% αντίστοιχα.

Σε ό,τι αφορά στις ημέρες των διακοπών, το 59% των ερωτηθέντων απαντά ότι θα πάει όσες μέρες και πέρυσι, το 15% περισσότερες, το 21% λιγότερες.

Στο ίδιο πνεύμα και το ερώτημα του πού θα πάνε οι ερωτηθέντες διακοπές με την πλειοψηφία του 47% να απαντά σε συγγενικό σπίτι, το 37% σε ξενοδοχείο, το 12% σε airbnb και μόλις το 5% σε κάμπινγκ.

Τέλος, σε ό,τι αφορά στην κλιμάκωση της έντασης με την Τουρκία στο Αιγαίο, το 46% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι δεν φοβάται ενώ το 44% απαντά θετικά.

Στο πρώτο μέρος της δημοσκόπησης της Alco τη Δευτέρα, παρουσιάστηκε η πολιτική χροιά των ημερών με την πρόθεση ψήφου να δίνει προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία με μισή μονάδα άνοδο σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση ενώ η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, εδραιώνεται στη δεύτερη θέση με τη διαφορά από την κυβέρνηση να είναι μονοψήφια.

Αυτό σε ποσοστά, μεταφράζεται σε 23,3% για τη Νέα Δημοκρατία, έναντι του 14,2% της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, με το κόμμα να καταγράφει ανοδικές τάσεις που πιέζει την αντιπολίτευση. Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται με πτώση 2 μονάδων, στο 10,3% - με το ποσοστό του να πηγαίνει τόσο τόσο προς την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα όσο και προς την Πλεύση Ελευθερίας. Τέταρτο κόμμα στη δημοσκόπηση της Alco έρχεται η Ελπίδα για Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού σημειώνοντας ποσοστό της τάξης του 8,1%. Αυτό το ποσοστό χαρακτηρίζεται ως ικανοποιητικό ως πρώτη καταγραφή. στην πέμπτη θέση βρίσκεται η Ελληνική Λύση με 6,6% και ακολουθεί το ΚΚΕ με 6,2%. Η βασική αιτία απώλεια του ΚΚΕ οφείλεται στις μετακινήσεις προς το κόμμα Τσίπρα. Σημαντικές απώλειες καταγράφει και η Πλεύση Ελευθερίας από 5,7% στο 3,6% ενώ ΜέΡΑ25 και Φωνή Λογικής είναι τα μόνα από τα μικρά που σημειώνουν άνοδο. Χαρακτηριστικό της δημοσκόπησης είναι ότι ουσιαστικά εξαφανίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ με ποσοστό μόλις 1,1%. Αντίστοιχη και η τύχη του κόμματος του Στέφανου Κασσελάκη «Δημοκράτες» με μόλις 0,7%. , αναμενόμενη. Πτώση 3 μονάδες για τους αναποφάσιστους.