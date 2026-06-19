«Όταν οι μισοί υποψήφιοι ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί επιλέγουν να μην προσέλθουν στη διαδικασία ακρόασης της Βουλής, είναι προφανές ότι έχει χαθεί κάθε εμπιστοσύνη στην αξιοπιστία και το κύρος της.»

«Η σημερινή διαδικασία ακρόασης των υποψηφίων για την ηγεσία του Αρείου Πάγου κατέληξε σε ένα πρωτοφανές θεσμικό φιάσκο με αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας» τονίζει σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ.

Η ΕΛΑΣ αποδίδει την ευθύνη στην κυβέρνηση τυποστηρίζοντας ότι η διαδικασία έχει απαξιωθεί και έχει μετατραπεί σε «προσχηματική τελετουργία», ενώ γίνεται αναφορά και σε διαρροές περί «φαβορί» που, κατά την άποψη του κόμματος, ενισχύουν την εντύπωση προειλημμένων αποφάσεων.

Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά «Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη κατάφερε να μετατρέψει μια κορυφαία θεσμική διαδικασία σε προσχηματική τελετουργία. Οι συνεχείς διαρροές περί «φαβορί» έχουν δημιουργήσει την εύλογη πεποίθηση ότι οι αποφάσεις έχουν ήδη ληφθεί. Η μαζική αποχή των υποψηφίων συνιστά ηχηρή αποδοκιμασία των κυβερνητικών χειρισμών και βαρύ πλήγμα στο αφήγημα περί σεβασμού των θεσμών.»

Καταλήγοντας τονίζεται ότι «ησημερινή εικόνα δεν εκθέτει τη Δικαιοσύνη. Εκθέτει την κυβέρνηση που, με τις παρεμβάσεις και τις μεθοδεύσεις της, έχει οδηγήσει ακόμη και τους ίδιους τους ανώτατους δικαστές να αμφισβητούν το κύρος της διαδικασίας επιλογής της ηγεσίας τους. Η υπονόμευση των θεσμών φέρει την υπογραφή της Νέας Δημοκρατίας.»

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης

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