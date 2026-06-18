Το «ξόρκι» για ένα κόμμα Σαμαρά και το «ποντάρισμα» σε ένα πιθανό ρήγμα στο ΠΑΣΟΚ.

Ποια εκλογικά σενάρια άραγε υπάρχουν στο μυαλό του πρωθυπουργού; Τι θα βαρύνει περισσότερο την πλάστιγγα για εκλογές τον Σεπτέμβριο ή την Άνοιξη του 2027;

Στα σίγουρα η πορεία της ..ακρίβειας αν δεν υπάρξει ο αναμενόμενος αποπληθωρισμός μετά τη λήξη του πολέμου και βρεθεί εκτεθειμένος.

Στα σίγουρα ένα απρόβλεπτο γεγονός όπως μια καταστροφική πυρκαγιά ή ένα εθνικό ζήτημα και οι «μετρήσεις» στα τέλη Αυγούστου.

Αν βγάλουμε, όμως, στην άκρη τα αναμενόμενα θα δούμε ότι υπάρχουν πολιτικά «συν» και «πλην» και στις δύο περιπτώσεις που σίγουρα θα παίξουν καταλυτικό ρόλο στην τελική απόφαση.

Το «συν» των πρόωρων ακούει στο όνομα Σαμαράς

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξέρει ότι ένα νέο δεξιό κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά – copy paste της Ν.Δ. – μπορεί να αποδειχθεί ο «καταλύτης» των εκλογών.

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Να κινδυνεύσει η Ν.Δ. να χάσει και την α΄ και την β΄ κάλπη. Να μην καταφέρει δηλαδή ο Κ. Μητσοτάκης να σχηματίσει κυβέρνηση – συμμαχική ή μη- ούτε στις επαναληπτικές εκλογές. Τουλάχιστον με τον ίδιο πρωθυπουργό.

Στην περίπτωση, δηλαδή, που η Ν.Δ. γράψει κάτω από 27% .. την πρώτη Κυριακή Πόσω μάλλον αν βρεθεί στο όριο του 25%..

Ο κίνδυνος της από-ενοχοποιημένης ψήφου

Διότι όσοι ξέρουν καλά την ανθρωπογεωγραφία της Ν.Δ. κατανοούν ότι ένας μεγάλος αριθμός από «πεισμωμένους» Νεοδημοκράτες δύσκολα θα πτοηθεί. Είτε από τα πακέτα παροχών είτε από πιθανούς κομματικούς εκβιασμούς. Ειδικά αν στο μυαλό τους παίζεται η τιμή της παράταξης. Ξέροντας ότι δύο πρώην πρωθυπουργοί – όχι τυχαίοι- στηρίζουν το νέο εγχείρημα. Οι Αντώνης Σαμαράς συνεπικουρούμενος από τον Κ. Καραμανλή. Δύο αρχηγοί της Ν.Δ. γέννημα – θρέμμα της συντηρητής παράταξης. Δύο σύμβολα της Ν.Δ. ικανά να αποενοχοποιήσουν την ψήφο του θυμωμένου ή δυσαρεστημένου Νεοδημοκράτη. Αφού θα είναι πεπεισμένος ότι δεν προδίδει την παράταξη του. Τουναντίον. Θα πιστεύει ότι την επαναφέρει στις ράγες της.

Υπό αυτήν την έννοια οι πρόωρες εκλογές μπορεί να «εξουδετερώσουν» έναν μεγάλο εχθρό. Τον Αντώνη Σαμαρά. Ο οποίος ακόμη και αν εξαγγείλει τελευταία στιγμή το κόμμα του το σίγουρο είναι ότι δεν θα προλάβει να αποκτήσει εκείνη την δυναμική που θα κάνει μεγάλη ζημιά στον Κ. Μητσοτάκη.

Διαρροές και από το κέντρο

Με τον κίνδυνο να καραδοκεί- σε μικρότερο βαθμό- και από το κέντρο. Αφού τους δυσαρεστημένους ψηφοφόρους της Ν.Δ. που ακόμη δηλώνουν αναποφάσιστοι τους διεκδικούν πλέον δύο αν όχι περισσότεροι αρχηγοί..

Τους κεντρώους δυσαρεστημένους διεκδικεί εκτός από τον Κ. Μητσοτάκη και οι Ν. Ανδρουλάκης, Αλ. Τσίπρας και Μαρία Καρυστιανού. Με το κόμμα ΕΛΑΣ να μετράει, ήδη, μικρές εισροές 2% από τη Ν.Δ. Και το κόμμα ΕΛΠΙΔΑ που τσιμπολογάει από παντού να παίρνει ένα 6% από το κυβερνών κόμμα..

Στα «συν» των εκλογών το ΄27: Ποντάρουν σε ρήγμα στο ΠΑΣΟΚ

Στο μυαλό του πρωθυπουργού, όμως, είναι πολύ πιθανόν να στριφογυρίζει και ένα άλλο σενάριο. Που μπορεί να είναι «αρωγός» στην απόφαση του να κριθεί στα τέλη της τετραετίας. Το σενάριο μιας πιθανής διάσπασης του ΠΑΣΟΚ μέχρι τότε.. Ή μεταξύ α΄και β΄κάλπης.

Με τα ρήγματα να έχουν, ήδη, κάνει την εμφάνισή τους. Η αναφορά του Χάρη Δούκα σε πιθανή συμπόρευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στις β΄ κάλπες με αρχηγό όποιον έχει πάρει την πρωτοκαθεδρία στην κεντροαριστερά, έχει εγγραφεί στο συλλογικό ασυνείδητο του κεντρώου ψηφοφόρου. Ως ένα θολό και διχαστικό μήνυμα.

Η γκρίνια για την τρίτη θέση

Την στιγμή μάλιστα που το κόμμα Τσίπρα δημοσκοπικά έχει σκαρφαλώσει στη β΄ θέση εκπαραθυρώνοντας το ΠΑΣΟΚ από την αξιωματική αντιπολίτευση. Τουλάχιστον δημοσκοπικά. Όσο συγκυριακή και αν χαρακτηρίζει ι η Χαριλάου Τρικούπη την άνοδο Τσίπρα - λόγω rebranding – δεν παύει να προκαλεί κλυδωνισμούς στο εσωτερικό του κόμματος. Εντείνοντας την γκρίνια και συνεπώς την εσωκομματική φαγωμάρα.

Το ξέσπασμα της Διαμαντοπούλου

Όχι τυχαία , η Άννα Διαμαντοπούλου βγήκε να αποκαθηλώσει τον Χάρη Δούκα πολλές ημέρες μετά την δήλωση του δημάρχου τη Αθήνας για συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα. «Είναι ότι πιο ηλίθιο έχω ακούσει» είπε επισημαίνοντας τον κίνδυνο τον οποίο διατρέχει προεκλογικά το ΠΑΣΟΚ: ¨Είναι η συνταγή που οδηγεί στο να ανοίξουν οι πόρτες και τα παράθυρα του ΠΑΣΟΚ και να φύγουν οι ψηφοφόροι».

Η κ. Διαμαντοπούλου – βέρα εκσυγχρονίστρια- δεν παρέλειψε να δείξει και την διαφωνία της με την σημερινή Αριστερά προκρίνοντας στο ζύγι τα θετικά της σημερινής κυβέρνησης. «Ναι, είναι καλά τα δημοσιονομικά μας και στο εξωτερικό είναι πολύ καλή η αποδοχή της χώρας —αυτό πρέπει να το παραδεχθώ— αλλά όταν ερχόμαστε στο εσωτερικό, αυτή η οικονομική πολιτική αφορά ένα 20%. Και το υπόλοιπο 80% δεν συμμετέχει ούτε σε αναδιανομή, ούτε σε πλούτο» είπε.

Καθαρή θέση αυτονομίας από Σκανδαλίδη

Απέναντι στον Χάρη Δούκα και την πρότασή του για συμπόρευση με το κόμμα Τσίπρα στάθηκε με ένταση και το μπαρουτοκαπνισμένο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ Κ. Σκανδαλίδης. Αλλά σε άλλο πνεύμα. Της πλήρους αυτονόμησης του ΠΑΣΟΚ σε κάθε περίπτωση. «Αν δεν σχηματιστεί κυβέρνηση με κορμό το ΠΑΣΟΚ τότε να κάτσουμε στην αντιπολίτευση» είπε.

Η κυβέρνηση... καραδοκεί για κεντρώους ψηφοφόρους

Οι εσωκομματικές αποχρώσεις στο ΠΑΣΟΚ σχετικά με το τι μέλλει γενέσθαι είναι βέβαιον ότι θα γίνουν πιο ζωηρές αν οι δημοσκοπήσεις μέχρι τον Σεπτέμβριο δείξουν το ΠΑΣΟΚ να παγιώνεται στην τρίτη θέση.

Με όλα τα σενάρια να παραμένουν ανοιχτά και την κυβέρνηση να καραδοκεί για ένα πιθανό ρήγμα..

Ποντάροντας ότι θα μπορέσει να απορροφήσει σε επίπεδο ψήφων όλο το εκσυγχρονιστικό κομμάτι του ΠΑΣΟΚ ώστε να πετύχει τον δικό της εκλογικό στόχο. Να σχηματίσει κυβέρνηση αλιεύοντας επιπλέον ψηφοφόρους από το κέντρο που τώρα βρίσκονται στο ΠΑΣΟΚ.