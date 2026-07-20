Η Changan συνεχίζει να διευρύνει τη γκάμα των μοντέλων της στην ελληνική αγορά, προσθέτοντας πλέον το νέο Deepal S05 Plug-in Hybrid.

Η Changan ενισχύει την παρουσία της στην ελληνική αγορά με το νέο Deepal S05 Plug-in Hybrid, ένα C-SUV με ηλεκτρική αυτονομία έως 100 χλμ., πλούσιο στάνταρ εξοπλισμό και τιμή εκκίνησης 31.990 ευρώ!

Η Changan συνεχίζει να διευρύνει τη γκάμα των μοντέλων της στην ελληνική αγορά, προσθέτοντας πλέον το νέο Deepal S05 Plug-in Hybrid. Όπως ανακοίνωσε η ελληνική αντιπροσωπεία, το νέο φορτιζόμενο υβριδικό SUV είναι ήδη διαθέσιμο για παραγγελία, ενώ οι πρώτες παραδόσεις αυτοκινήτων στους πελάτες αναμένονται μέσα στις επόμενες ημέρες.

Εις τα ενδότερα...

Το Deepal S05 Plug-in Hybrid ανήκει στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική κατηγορία των μικρομεσαίων SUV (C-SUV) και έχει μήκος 4,598 μέτρα. Συνδυάζει έναν βενζινοκινητήρα με ηλεκτρικό μοτέρ, αποδίδοντας συνολικά 258 ίππους, με την κίνηση να μεταδίδεται στους εμπρός τροχούς. Παράλληλα, προσφέρει χώρο αποσκευών 552 λίτρων, καλύπτοντας τις ανάγκες μιας οικογένειας ή όσων αναζητούν αυξημένη πρακτικότητα στις καθημερινές μετακινήσεις και στα ταξίδια.

Το σύστημα κίνησης υποστηρίζεται από μπαταρία χωρητικότητας 18,4 kWh, η οποία εξασφαλίζει ηλεκτρική αυτονομία έως 100 χιλιομέτρων στον τυποποιημένο κύκλο δοκιμών. Η συγκεκριμένη επίδοση επιτρέπει σε πολλούς οδηγούς να πραγματοποιούν τις καθημερινές τους διαδρομές αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια, περιορίζοντας σημαντικά την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές ρύπων, ενώ για τις μεγαλύτερες αποστάσεις φροντίζει το υβριδικό σύστημα κίνησης.

Από πόσο;

Η τιμή του νέου Deepal S05 Plug-in Hybrid ξεκινά από 31.990 ευρώ και συνοδεύεται από ιδιαίτερα πλούσιο επίπεδο βασικού εξοπλισμού. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει σύστημα ανίχνευσης τυφλού σημείου, σύστημα προειδοποίησης οπίσθιας σύγκρουσης, κάμερα περιμετρικής θέασης 360 μοιρών, ζάντες αλουμινίου, σύστημα πλοήγησης, αυτόματα αναδιπλούμενους εξωτερικούς καθρέφτες, ράγες οροφής, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα εμπρός καθίσματα, καθώς και ασύρματη συμβατότητα με Apple CarPlay και Android Auto.

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Οι εγγυήσεις

Σημαντικό στοιχείο της πρότασης της Changan αποτελεί και η κάλυψη μετά την αγορά. Το νέο Deepal S05 Plug-in Hybrid συνοδεύεται από εργοστασιακή εγγύηση διάρκειας επτά ετών ή 160.000 χιλιομέτρων, ενώ η μπαταρία καλύπτεται από ξεχωριστή εγγύηση οκτώ ετών ή 200.000 χιλιομέτρων, ενισχύοντας την αίσθηση ασφάλειας για τους μελλοντικούς ιδιοκτήτες. Με την προσθήκη του νέου plug-in hybrid SUV, η Changan διευρύνει περαιτέρω την παρουσία της στην ελληνική αγορά, προσφέροντας μια ακόμη επιλογή στην ταχέως αναπτυσσόμενη κατηγορία των εξηλεκτρισμένων μοντέλων.