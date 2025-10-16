Η είσοδος της Changan στην ελληνική αγορά εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση διεύρυνσης της παρουσίας κινεζικών κατασκευαστών στην Ευρώπη, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στον τομέα των ηλεκτρικών οχημάτων.

Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία Changan, μία από τις μεγαλύτερες στον κόσμο στον τομέα των ηλεκτροκίνητων οχημάτων, εισέρχεται δυναμικά στην ελληνική αγορά. Η συνεργασία της με τον όμιλο Autohellas σηματοδοτεί την επίσημη παρουσία της στην Ελλάδα, με την κυκλοφορία των πρώτων πλήρως ηλεκτρικών μοντέλων της, τον Οκτώβριο του 2025. Τα μοντέλα που θα παρουσιαστούν είναι το μεσαίου μεγέθους SUV DEEPAL S07 και το compact SUV DEEPAL S05, τα οποία προορίζονται για την ευρωπαϊκή αγορά. Η Changan, με έδρα την Κίνα, κατέχει τη 16η θέση παγκοσμίως σε πωλήσεις αυτοκινήτων, με πάνω από 2,2 εκατομμύρια οχήματα το 2024. Η στρατηγική της για την Ευρώπη περιλαμβάνει την εισαγωγή πλήρως ηλεκτρικών και plug-in υβριδικών μοντέλων, με στόχο την επέκταση σε 10 ευρωπαϊκές αγορές το 2025. Η εταιρεία σχεδιάζει επίσης την ίδρυση εργοστασίου στην Ευρώπη για την υποστήριξη της παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων.

Η είσοδος της Changan στην ελληνική αγορά εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση διεύρυνσης της παρουσίας κινεζικών κατασκευαστών στην Ευρώπη, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στον τομέα των ηλεκτρικών οχημάτων. Η συνεργασία με την Autohellas αναμένεται να προσφέρει στους Έλληνες καταναλωτές πρόσβαση σε προηγμένα και οικονομικά προσιτά ηλεκτρικά οχήματα, συμβάλλοντας στην προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας στη χώρα.

Τα μοντέλα DEEPAL S07 και S05 ξεχωρίζουν για τον σύγχρονο σχεδιασμό τους και τις προηγμένες τεχνολογίες. Το DEEPAL S07 είναι ένα μεσαίου μεγέθους SUV που συνδυάζει κομψότητα και δυναμική οδήγηση, ενώ το DEEPAL S05 προσφέρει compact διαστάσεις με υψηλές επιδόσεις και τεχνολογικές δυνατότητες. Αμφότερα τα μοντέλα διαθέτουν πλήρη συνδεσιμότητα και προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού.

To S07 είναι διαθέσιμο σε μια και μόνο έκδοση εξοπλισμού με έναν ηλεκτροκινητήρα 217 ίππων στον πίσω άξονα και μια μπαταρία σχεδόν 80,0 kW (79,97 kW για την ακρίβεια) που εξασφαλίζει αυτονομία 475 χιλιομέτρων (WLTP). Το 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 7,9 δεύτερα και η τελική φτάνει τα 180 χλμ./ώρα.

Όλες οι εκδόσεις του S05 εξοπλίζονται με μπαταρία 68,8 kWh. Η βασική έκδοση RWD Pro αποδίδει 272 ίππους και 290 Nm ροπής. Κάνει το 0-100 χλμ./ώρα σε 7,5 δευτερόλεπτα, με τελική ταχύτητα 180 χλμ./ώρα. Η αυτονομία φτάνει τα 485 χιλιόμετρα WLTP. Στην κορυφή βρίσκεται το AWD Max, με δύο ηλεκτροκινητήρες, 435 ίππους και 502 Nm ροπής. Εκεί το 0-100 χλμ./ώρα πέφτει στα 5,5 δευτερόλεπτα και η αυτονομία ορίζεται στα 445 χιλιόμετρα WLTP.

Η είσοδος της Changan στην ελληνική αγορά εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική επέκτασης της παρουσίας της στην Ευρώπη, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στον τομέα των ηλεκτρικών οχημάτων. Η συνεργασία με την Autohellas αναμένεται να προσφέρει στους Έλληνες καταναλωτές πρόσβαση σε προηγμένα και οικονομικά προσιτά ηλεκτρικά οχήματα, συμβάλλοντας στην προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας στη χώρα.

Deepal S05 RWD Max: Από 32.990 € (με κρατική επιδότηση 3.000 € και προωθητική ενέργεια EV Bonus 2.000 €)

Deepal S05 RWD Ultra: Από 35.590 € (με κρατική επιδότηση 3.000 € και προωθητική ενέργεια EV Bonus 3.000 €)

Deepal S05 AWD Ultra: Από 38.990 € (με κρατική επιδότηση 3.000 € και προωθητική ενέργεια EV Bonus 3.000 €)

Changan Deepal S07

Deepal S07 Ultra: Από 38.590 € (με κρατική επιδότηση 3.000 € και προωθητική ενέργεια EV Bonus 3.400 €)