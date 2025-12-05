Στην κορυφή των πωλήσεων διατηρείται η Toyota, με 1.798 ταξινομήσεις, καταδεικνύοντας την προτίμηση των Ελλήνων σε πρακτικά, αξιόπιστα μοντέλα

Έκλεισε τον Νοέμβριο με 10.495 νέες ταξινομήσεις, αριθμός που εμφανίζει οριακή πτώση σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρυσι. Παρόλα αυτά, όλα δείχνουν πως η αγορά διατηρεί δυναμική παρά τις προκλήσεις της οικονομίας και τις αλλαγές στις καταναλωτικές προτιμήσεις. Ο Νοέμβριος αποτυπώνει μια αγορά σε μετάβαση: παραμένουν ισχυρά τα mainstream μοντέλα, ενώ κερδίζουν έδαφος τα premium και οι εναλλακτικές επιλογές.

Στην κορυφή των πωλήσεων διατηρείται η Toyota, με 1.798 ταξινομήσεις, καταδεικνύοντας την προτίμηση των Ελλήνων σε πρακτικά, αξιόπιστα μοντέλα. Στα μεσαία στρώματα, η Peugeot και η Citroen/DS ακολουθούν με 849 και 727 πωλήσεις αντίστοιχα, επαναβεβαιώνοντας τη δύναμη των value-for-money προτάσεων. Η σταθερή ζήτηση για αυτά τα μοντέλα υπογραμμίζει ότι οι καταναλωτές συνεχίζουν να αναζητούν συνδυασμό οικονομίας και αξιοπιστίας.

Αντίθετα, η premium αγορά παρουσιάζει σημαντικές μετατοπίσεις. Η BMW ξεχώρισε με 700 ταξινομήσεις, ξεπερνώντας ακόμα και συνδυαστικά Mercedes και Audi, γεγονός που δείχνει αλλαγή στις ισορροπίες της αγοράς πολυτελών οχημάτων. Παράλληλα, Renault και Dacia διατηρούν την παρουσία τους με 565 και 398 μονάδες, εκμεταλλευόμενες την ανάγκη για οικονομικές και πρακτικές λύσεις σε μια περίοδο αβεβαιότητας.

Σημαντική τάση αποτελεί και η διείσδυση των κινεζικών κατασκευαστών, με MG, BYD, Chery, καθώς και Lynk & Co, Omoda και Geely να συγκεντρώνουν περίπου 880 πωλήσεις για τον μήνα, ποσοστό 8–9% επί του συνόλου. Η προσφορά θερμικών, ηλεκτρικών και υβριδικών μοντέλων δείχνει ότι οι καταναλωτές στρέφονται σε πιο οικονομικές, αλλά και τεχνολογικά προχωρημένες λύσεις.

Σε επίπεδο 11μήνου τώρα, οι συνολικές ταξινομήσεις αγγίζουν ήδη τις 133.490 μονάδες, αφήνοντας ανοιχτή την πιθανότητα να ξεπεραστούν για πρώτη φορά μετά από χρόνια οι 140.000 οχήματα μέσα στο 2025.

Η αγορά συνδυάζει σταθερότητα με μεταβατικές τάσεις, αναδεικνύοντας τη συνεχιζόμενη εξέλιξη των προτιμήσεων των Ελλήνων καταναλωτών, τόσο σε επίπεδο value-for-money μοντέλων όσο και premium και εναλλακτικών επιλογών. Μένει να δούμε προς ποια κατεύθυνση θα τραβήξει από εδώ και πέρα και αν τελικά όλος αυτός ο...μετασχηματισμός της με ότι συνεπάγεται, θα είναι για καλό ή όχι...