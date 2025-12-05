«Δεν ξέρω αν θα βγω μπροστά αν μου το πει η κοινωνία» τόνισε μεταξύ άλλων η Μαρία Καρυστιανού.

Η Μαρία Καρυστιανού δήλωσε σε συνέντευξή της ότι ένα κίνημα πολιτών θα φέρει τη λύση στην Ελλάδα, υπογραμμίζοντας ότι η λύση πρέπει να προέλθει από την ίδια την κοινωνία. Παράλληλα, τόνισε ότι δεν έχει αποφασίσει αν θα βγει η ίδια μπροστά στην πρωτοβουλία, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωπικής συμμετοχής χωρίς να δεσμεύεται.

Μιλώντας στην TV100 στη Θεσσαλονίκη, ξεκαθάρισε ότι το κίνημα δεν θα συνεργαστεί με κανέναν από το υπάρχον πολιτικό σύστημα και εξέφρασε την ελπίδα να οργανωθεί σωστά, παρά τις προσπάθειες ορισμένων να το υπονομεύσουν. Ειδικότερα, σε ερώτηση αν την ενδιαφέρει να κάνει ένα κόμμα με ανθρώπους μακριά από τον κομματικό σωλήνα, κάτι καινούργιο που θα φέρει το νέο στην πολιτική ζωή του τόπου απάντησε χαρακτηριστικά η Μαρία Καρυστιανού «Έχει ήδη ξεκινήσει και δημιουργείται αυτό. Το στηρίζω 100% και θεωρώ ότι θα φέρει τη λύση. Δεν ξέρω αν θα είμαι εγώ επικεφαλής αυτό δεν θα μπορέσω να το πω εγώ. Η δημοκρατία ορίζει ότι αυτό θα το πει η κοινωνία. Υπάρχουν άνθρωποι σχεδόν σε κάθε πόλη που πάμε, που έρχονται και με πλησιάζουν και μου λένε έχουμε ξεκινήσει, μαζευόμαστε. Τους ενθαρρύνω και τους στηρίζω. Και του έχω πει ότι όσο μπορώ θα τους βοηθήσω. Η λύση θα δοθεί μόνο μέσα από την κοινωνία. Με κάτι τελείως απομακρυσμένο και διαφορετικό από το υπάρχον πολιτικό σύστημα. Δεν ξέρω αν θα βγω μπροστά αν μου το πει η κοινωνία. Όταν μου γίνει αυτή η ερώτηση θα το απαντήσω.Ελπίζω να οργανωθεί σωστά, γιατί πολλοί θέλουν να το αμαυρώσουν. Το σίγουρο είναι ότι δεν θα συνεργαστούμε με κανέναν πολιτικό από το υπάρχον πολιτικό σύστημα»

