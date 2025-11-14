Η επίθεση του Ν. Καραχάλιου θα έχει συνέχεια.

Ο πρώην σύμβουλος στρατηγικής του πρώην πρωθυπουργού Κ. Καραμανλή Ν. Καραχάλιος έχει κάνει ήδη ζημιά στην Μαρία Καρυστιανού αποκαλύπτοντας ότι τους έφερε σε επαφή ο πρώην βουλευτής Ν. Νικολόπουλος, ότι συζητούσαν για τη δημιουργία κόμματος το καλοκαίρι, ότι βρίσκεται κοντά της ο καθηγητής Δ. Κούβελας που έγινε γνωστός ως αντιεμβολιαστής.

Λανσάροντας το brand «Κύμα», ως όνομα τους κόμματος που κυοφορούταν, ο Καραχάλιος θα συνεχίσει τη «δολοφονία χαρακτήρα» της Μαρίας Καρυστιανού, βγάζοντας στη φόρα λεπτομέρειες από συναντήσεις και συζητήσεις του. Και σε ιδιωτικές συνομιλίες του, επισημαίνει ότι έχει πολλά sms στο κινητό του για το τελικό χτύπημα, αν χρειαστεί.

Ε.Σ.