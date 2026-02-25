Δεν μας βοηθάει η παραφιλολογία για το κόμμα της, δηλώνει ο Παύλος Ασλανίδης.

Θα μιλήσει ή όχι η Μαρία Καρυστιανού στο Σύνταγμα το Σάββατο, στη μεγάλη συγκέντρωση για τα τρία χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών;

Μέχρι στιγμής δεν έχει ενημερώσει το Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών που είναι ο κύριος οργανωτής. Αν κρίνουμε από την τοποθέτηση του νέου προέδρου του Συλλόγου Παύλου Ασλανίδη, η Μαρία Καρυστιανού δεν έχει επιλέξει να είναι ομιλήτρια.

«Δεν το γνωρίζω, δεν μας έχει ενημερώσει. Αυτοί που θέλουν να μιλήσουν μας έχουν ενημερώσει», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Π. Ασλανίδης, μιλώντας στο ραδιόφωνο των «Παραπολιτικών».

Ενδιαφέρον, πάντως, εμφανίζει και η τοποθέτηση Ασλανίδου για το νέο κόμμα Καρυστιανού: «Δεν μας ενδιαφέρει η κα Καρυστιανού τι κάνει. Δεν έχει ιδρυθεί κανένα κόμμα, αυτή τη στιγμή δεν βοηθάει αυτή η παραφιλολογία εμείς θέλουμε να πάμε στα δικαστήρια ενωμένοι και δυνατοί και θα πάμε»...

