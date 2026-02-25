«Δεν αποκλείονται εργαστήρια του εξωτερικού για τις εξετάσεις που αφορούν τα θύματα των Τεμπών» ανέφερε σε συνέντευξή του ο υπουργός Γιώργος Φλωρίδης/

Μιλώντας στην ΕΡΤ ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης έδωσε την διαβεβαίωση ότι, σε ό,τι αφορά τις εκταφές των θυμάτων των Τεμπών, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία που ορίζει η ελληνική Δικαιοσύνη και η δικαστική οργάνωση ιατροδικαστών πραγματογνωμόνων, τεχνικών συμβούλων, όποιες εργαστηριακές εξετάσεις δεν γίνονται σε ελληνικά εργαστήρια, θα διενεργηθούν σε πιστοποιημένα εργαστήρια του εξωτερικού που βεβαιωμένα τις κάνουν.

Την ίδια ώρα, οι οικογένειες των θυμάτων που έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία, ζητούν να αναλάβει την πραγματογνωμοσύνη εργαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Όλο αυτό στήνεται για μία ακόμη φορά από τους ίδιους πάλι. Στήνεται γιατί ξέρουμε ποια είναι η διαδικασία, αλλά παρόλα αυτά διαστρεβλώνουν τα πράγματα προσπαθώντας πάλι να παραπλανήσουν τον κόσμο, διότι αυτός είναι ο στόχος τους και να υπονομεύσουν και τη θεσμική λειτουργία της δικαιοσύνης.

Όταν επιχειρήθηκε να εκβιαστεί η Δικαιοσύνη μέσα από μια απεργία πείνας, η οποία καθοδηγήθηκε, όπως θυμάστε, από την κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία δεν το έκρυψε άλλωστε, εκεί ήταν, επιχειρήθηκε να εκβιαστεί η δικαιοσύνη για να ξανανοίξει η ανάκριση, η οποία φυσικά αν θα άνοιγε δεν θα έκλεινε ποτέ και ο σκοπός ήταν να μην κλείσει η ανάκριση για να μπορέσουν αυτοί να εκμεταλλεύονται το υλικό της δικογραφίας με ψευδή τρόπο, να συνεχίζουν να πολιτικολογούν και να εκμεταλλεύονται πολιτικά την τραγωδία των Τεμπών και βεβαίως να μην μπορεί να οριστεί η δίκη. Και αν δεν μπορούσε να οριστεί η δίκη, είναι προφανές ότι θα είχαμε εξέγερση κοινωνική διότι δεν είναι δυνατόν να μην μπορεί να ξεκινήσει η δίκη. Αυτός ήταν ο σκοπός τους. Ο σκοπός αυτός του εκβιασμού απέτυχε» τόνισε.

Και συνέχισε «Η δικαιοσύνη προχώρησε και βρήκε τρόπο, χωρίς να θίξει την ανάκριση, να εξελιχθεί η διαδικασία των εκταφών από όσους θα το ζητούσαν. Σημειωτέον ότι, από τους 57 οι 52 δεν συμμετέχουν σε αυτό. Μόνο πέντε είναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, και ένας να ήταν η δικαιοσύνη όφειλε να απαντήσει.

Η παραγγελία της Εισαγγελέως της Λάρισας ήταν συγκεκριμένη, ότι πρέπει να γίνουν όλες μα όλες οι βιοχημικές και τοξικολογικές εξετάσεις που θα ζητηθούν ή που επιβάλλεται να γίνουν και από εκεί και πέρα αυτά που προβλέπει ο νόμος είναι τα εξής.

Ότι, ορίζονται από τις δικαστικές αρχές ιατροδικαστές πραγματογνώμονες. Αυτοί είναι που επιμελούνται τη διαδικασία των εκταφών μαζί με τις αστυνομικές αρχές και οι οικογένειες μπορούν να διορίσουν τεχνικό σύμβουλο ο οποίος παρακολουθεί όλη τη διαδικασία, συμμετέχει, μιλάει, καταθέτει απόψεις και όλα αυτά. Στη συνέχεια, από τους πραγματογνώμονες ιατροδικαστές επιλέγονται τα εργαστήρια που μπορούν να κάνουν αυτές τις εξετάσεις και η διαδικασία από εκεί και πέρα είναι ότι αν κάποιες από αυτές τις εξετάσεις ή όλες δεν μπορούν να γίνουν στα ελληνικά εργαστήρια, σημειωτέον ότι τα ελληνικά εργαστήρια έχουν βοηθήσει στην εξιχνίαση άπειρων εγκλημάτων, δηλαδή τα ελληνικά τοξικολογικά, επί δεκαετίες ολόκληρες αλλά πείτε ότι παρόλα αυτά, τα ίδια τα ελληνικά εργαστήρια μπορούν να βεβαιώσουν ότι δεν μπορούν.

Η διαδικασία μετά είναι ότι, η δικαστική αρχή και ο διορισθέντες πραγματογνώμονες ερευνούν ποια εργαστήρια στον κόσμο μπορούν να κάνουν τις συγκεκριμένες εξετάσεις. Όταν λοιπόν βεβαιωθούν ότι κάποια εργαστήρια στον κόσμο έχουν πιστοποίηση για να μπορούν να διενεργήσουν αυτές τις εξετάσεις, τότε είναι προφανές ότι η διαδικασία πάλι οργανώνεται μέσω της δικαστικής οργάνωσης, επαναλαμβάνω ιατροδικαστών, τεχνικών συμβούλων κτλ, ώστε τα δείγματα να οδηγηθούν στα εργαστήρια αυτά.

Άρα, δηλαδή εδώ η ελληνική νομοθεσία προβλέπει απολύτως τον τρόπο που οργανώνεται μία τέτοια διαδικασία. Επομένως, όσοι τώρα λένε ότι ξέρεις, δώσ’ τα σε μένα να τα πάω όπου θέλω να σας φέρω ό,τι αποτελέσματα θέλω, αυτά δεν μπορούν να γίνουν δεκτά από το δικαιικό μας σύστημα και το δικαιικό σύστημα καμίας χώρας.

Όταν λοιπόν βεβαιωθεί ότι κάποια από αυτά μπορούν, τότε οργανώνεται η διαδικασία που αποστέλλονται τα τμήματα της εκταφής για να μπορέσουν να γίνουν οι εξετάσεις εκεί με απόλυτα ασφαλή τρόπο» ανέφερε χαρακτηριστικά».

Μιλώντας στο αν υπήρξε από οικογένειες αίτημα να αναλάβουν εξ ολοκλήρου τη διαδικασία χωρίς την εμπλοκή της ελληνικής δικαστικής αρχής, σημείωσε ότι «υπήρξε και ένα τέτοιο αίτημα, το οποίο βεβαίως το απέρριψε ο κύριος Εισαγγελέας και το Συμβούλιο των δικαστών της Λάρισας, λέγοντας ότι κάτι τέτοιο, το λέω με δικά μου λόγια, είναι εξωφρενικό. Δηλαδή πώς θα τα πάρει ένας ιδιώτης σε μια δικαστική διαδικασία να τα πάει όπου θέλει χωρίς καμία εγγύηση εν τω μεταξύ; Αυτό νομίζω σιγά σιγά το εγκαταλείπουν.

Άρα επαναλαμβάνω, οι πέντε από τους 57 που ζητούν, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τουλάχιστον οι δικηγόροι τους, γιατί ο κύριος Μαντζουράνης ο γνωστός κύριος Μαντζουράνης από παλιά, ήταν αυτός που κατηγόρησε τον ανακριτή ότι δεν έβαλε στην δικογραφία 650.000 στοιχεία. Εκεί λοιπόν, αποδείχτηκε για μία ακόμα φορά ότι έλεγαν ψέματα. Άρα λοιπόν η διαδικασία είναι πάρα πολύ καθαρή στο σύστημά μας».

Επομένως, συνόψισε ο Υπουργός, μέσα από την δικαστική επιστημονική διαδικασία διερεύνησης θα προκύψει ποια εργαστήρια στην Ευρώπη είναι πιστοποιημένα για αυτές τις αναλύσεις που ζητούνται και τότε πάλι μέσα από αυτή την οργανωμένη διαδικασία θα οδηγηθούν τα πράγματα εκεί.

Εν όψει των συλλαλητηρίων το ερχόμενο Σάββατο, ερωτηθείς ποιο μήνυμα θέλει να απευθύνει, ο κ. Φλωρίδης επισήμανε «το μήνυμα είναι το εξής και είναι πάρα πολύ απλό. Μία τόσο μεγάλη εθνική τραγωδία βρίσκει τη λύτρωσή της όσον αφορά μια οργανωμένη χώρα στη Δικαιοσύνη. Και η ελληνική Δικαιοσύνη όρισε ημερομηνία για να ξεκινήσει η δίκαιη, όπου θα αποδοθεί η δικαιοσύνη στις 23 Μαρτίου. Παρά τις προσπάθειες που έκαναν επίμονα κάποιοι όλα αυτά τα χρόνια να μην μπορέσει να γίνει η δίκη, να μην μπορέσει να ξεκινήσει η δίκη για να συνεχίσουν να εκμεταλλεύονται πολιτικά την τραγωδία».

«Επομένως, η ελληνική Πολιτεία έκανε ό, τι περνούσε από το χέρι της και με νομοθεσία που ψηφίσαμε, για να μπορεί να διευκολυνθεί ο ανακριτής, θυμίζω, να ακούσει τα ηχητικά που δεν είχε δικαίωμα να τα ακούσει με βάση την παλιά νομοθεσία. Εμείς πήγαμε έκτακτη νομοθεσία για να μπορέσουμε να τον διευκολύνουμε και τα άκουσε τα ηχητικά και πολλά από αυτά βγήκαν και στο δελτίο. Αφαιρέσαμε τη διαδικασία του δικαστικού συμβουλίου που θα πήγαινε την υπόθεση ένα χρόνο πίσω και ολοκληρώθηκε μία υποδειγματική ανάκριση τεράστια σε χρόνο ρεκόρ για πανευρωπαϊκά δεδομένα, γιατί θυμίζω ότι αντίστοιχες δίκες στην Ευρώπη, Ισπανία, Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία δεν ξεκίνησαν πριν από 9 χρόνια. Σε τρία χρόνια η ελληνική δικαιοσύνη ολοκλήρωσε την ανάκριση και έχει ορίσει δίκη να ξεκινήσει η δίκη 23 Μαρτίου, αυτό είναι το μήνυμα. Η λύτρωση για την τραγωδία θα έρθει όσον αφορά την ελληνική κοινωνία, γιατί για τους συγγενείς δεν θα έρθει ποτέ με την έννοια του πόνου που θα κουβαλούν σε όλη τους τη ζωή, μέσα από τη λειτουργία της Δικαιοσύνης και της δίκης που θα ξεκινήσει στις 23 Μαρτίου» είπε καταλήγοντας, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν θα καθυστερήσει η δίκη από την διαδικασία των εκταφών. «Καθόλου. Διότι αυτό επιχείρησαν να κάνουν. Η δικαιοσύνη το απέκρουσε αυτό, είναι μια διαδικασία που θα εξελιχθεί αυτόνομα» κατέληξε.