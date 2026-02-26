Αντίδραση Χαριλάου Τρικούπη για τις δηλώσεις της για τον Ανδρουλάκη και τις υποκλοπές.

Όταν πριν μερικές εβδομάδες σχεδόν οριστικοποιήθηκε ότι η Μαρία Καρυστιανού θα μπει στον πολιτικό στίβο μέσα από τη δημιουργία κόμματος, ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε δώσει εντολή στους συνεργάτες του και κατ' επέκταση στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που βγαίνουν στα ΜΜΕ να κρατούν χαμηλούς τόνους. Πράγματι, εδώ και καιρό δεν υπήρχαν επικριτικές αναφορές προς το πρόσωπό της, οι επισημάνσεις των στελεχών του ΠΑΣΟΚ κινούνταν στην λογική πως την σέβονται ως μητέρα που έχει χάσει το παιδί της αλλά και για τον αγώνα που έχει κάνει για να αναδειχτούν πτυχές του δυστυχήματος των Τεμπών. Πέραν τούτων, δεν υπήρχε κάτι άλλο, ούτε φαινόταν το ΠΑΣΟΚ να έχει κάποια ιδιαίτερη πρεμούρα για τα πολιτικά της σχέδια.

Χθες για πρώτη φορά η Χαριλάου Τρικούπη εξέδωσε την πρώτη και αρκούντως επιθετική ανακοίνωση για την κυρία Καρυστιανού. Αφορμή ήταν το θέμα των υποκλοπών και οι κατηγορίες που εκτόξευσε(ΟPEΝ) για τον κ. Ανδρουλάκη - «δεν πίεσε να μάθει ποιοι τον άκουγαν»-, θέμα που ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν έχει βάλει ποτέ σε δεύτερη μοίρα. Αντιθέτως, λένε από το ΠΑΣΟΚ, πως εδώ και καιρό ακούει την κριτική πως έχει εμμονή με το ζήτημα των υποκλοπών, πως ασχολείται με ένα θέμα που δεν πουλάει κλπ.

«Η κυρία Καρυστιανού όσο μιλάει για θέματα που δεν γνωρίζει, εκτίθεται. Εκτός και αν το κάνει σκοπίμως για να δώσει πολιτικά διαπιστευτήρια, οπότε τότε υπάρχει και ηθικό ζήτημα. Σεβόμαστε τον αγώνα της, αλλά όλοι κρίνονται», τόνισαν από το ΠΑΣΟΚ. Διευκρίνισαν, βεβαίως, πως δεν έχουν καμία διάθεση να μπουν σε αντιπαράθεση με την κυρία Καρυστιανού, πολύ περισσότερο λίγα 24ωρα πριν συμπληρωθούν τρία χρόνια από το τραγικό συμβάν στα Τέμπη, ωστόσο πρόσθεταν ότι δεν θα αφήνουν αναπάντητες τέτοιου τύπου κατηγορίες.

Η πραγματικότητα είναι πως το κόμμα που σχεδιάζει η κυρία Καρυστιανού με βάση τα έως τώρα στοιχεία των δημοσκοπήσεων δεν φαίνεται να επηρεάζει τους σημερινούς ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, για αυτό και δεν αναμένεται να συνεχιστεί η κόντρα που άνοιξε με αφορμή τη συνέντευξή της. Το ενδιαφέρον, όμως, είναι η επισήμανση στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για τα «πολιτικά διαπιστευτήρια» που δίνει, υπονοώντας πως όσα κάνει η Μαρία Καρυστιανού στο τέλος της ημέρας μπορεί ακόμα και να βολεύουν την κυβέρνηση και τον κ. Μητσοτάκη. Σε σχέση με αυτό εκτιμούν ότι πολλά θα φανούν από τις επόμενες κινήσεις που θα κάνει αλλά και από ενδεχόμενες αντίστοιχες δηλώσεις. Στη βάση αυτή υπενθύμιζαν ότι σε παλαιότερες δηλώσεις της απουσίαζε η κριτική προς την ΝΔ αναφορικά με τις ευθύνες της για την οικονομική χρεοκοπία της χώρας την προηγούμενη δεκαετία και τα μνημόνια.

Όπως και να έχει, στην Χαριλάου Τρικούπη θεωρούν ότι η σημερινή μέρα είναι πολύ κρίσιμη καθώς αναμένεται η απόφαση της δικαιοσύνης για το σκάνδαλο των υποκλοπών, για το οποίο λένε πως ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι ο μόνος από όλο το πολιτικό φάσμα που το έχει πάει μέχρι τέλους. Όπως τονίζουν και στην ανακοίνωση-απάντηση στην κυρία Καρυστιανού 'ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν εκείνος που με την προσφυγή του στη δικαιοσύνη αποκάλυψε το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων και οδήγησε σε όλες τις δικαστικές νίκες απέναντι στο δυσώδες παρακράτος του συστήματος Μαξίμου. Μετά από προσφυγή του κ. Ανδρουλάκη, το ανώτατο δικαστήριο της χώρας, το ΣτΕ, κήρυξε αντισυνταγματικό τον νόμο Τσιάρα που ήταν ο "νομικός φερετζές" των υποκλοπών. Με προσφυγή του κ. Ανδρουλάκη το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ζητεί εξηγήσεις από την κυβέρνηση για το θέμα».