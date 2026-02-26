Οι εκπαιδευτικοί στηρίζουν τις μαθητικές κινητοποιήσεις με τις ΕΛΜΕ να έχουν προκηρύξει στάσεις εργασίας έως τις 14:00 παρακινώντας τους μαθητές να βρεθούν στο συλλαλητήριο.

Με εντολή της ΕΛΑΣ, σήμερα, Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου, ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο» θα κλείσει στις 10 το πρωί και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς στάση, καθώς μαθητές και φοιτητές κατεβαίνουν στους δρόμους για να διαδηλώσουν για τα Τέμπη με αφορμή την επέτειο των τριών χρόνων από τη σιδηροδρομική τραγωδία.

Στην Αθήνα, η προγραμματισμένη συγκέντρωση θα ξεκινήσει στις 12:00 στα Προπύλαια.

Σε ανακοίνωσή της η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας (ΣΕΜΑ) τονίζει ότι «οι μαθητές δεν ξεχνάμε τους 57 νεκρούς των Τεμπών! Κρατάμε την υπόσχεσή μας, όλων των νεκρών γινόμαστε η φωνή το έγκλημα αυτό δε θα συγκαλυφθεί! Δεν συγχωρούμε τους υπεύθυνους, το κράτος, την κυβέρνηση, τις οδηγίες της ΕΕ για τη λειτουργία των σιδηροδρόμων και τα κόμματα που τις στηρίζουν, την HellenicTrain!», αναφέρουν μεταξύ άλλων και προετοιμάζονται να βγουν στους δρόμους με το σύνθημα: «Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας».

Οι μαθητές της Αθήνας κάνουν λόγο για ανάγκη απόδοσης ευθυνών και διασφάλισης της ασφάλειας στις μεταφορές, υπογραμμίζοντας ότι «δεν ξεχνούν» τα θύματα. Στο πλαίσιο αυτό, ζητούν να μην υπάρξει συγκάλυψη και να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα ώστε να μην επαναληφθούν αντίστοιχες τραγωδίες. Οι εκπαιδευτικοί στηρίζουν τις μαθητικές κινητοποιήσεις με τις ΕΛΜΕ να έχουν προκηρύξει στάσεις εργασίας έως τις 14:00 παρακινώντας τους μαθητές να βρεθούν στο συλλαλητήριο.

Οι μαθητές υπογραμμίζουν ότι η πολιτική που προτάσσει τα κέρδη έναντι των ανθρώπινων ζωών παραμένει ενεργή και αποδεικνύεται μέσα από πρόσφατα ατυχήματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τονίζουν ότι η προστασία της ζωής και της ασφάλειας των πολιτών, ειδικά των μαθητών και φοιτητών, πρέπει να είναι προτεραιότητα και καλούν για άμεση λήψη μέτρων ασφαλείας σε σχολεία και συγκοινωνίες.

Οι φοιτητές θα συμμετάσχουν και στη συγκέντρωση που διοργανώνουν τα Εργατικά Σωματεία και ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου στο Σύνταγμα.