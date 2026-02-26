Νέος γύρος έμμεσων συνομιλιών στη Γενεύη για το πυρηνικό (και πυραυλικό πρόγραμμα) του Ιράν, σε μια ενδεχομένως ύστατη προσπάθεια αποφυγής του πολέμου. Με δηλώσεις του ο Μάρκο Ρούμπιο προεξοφλεί την αποτυχία τους.

Ωρες προτού διεξαχθούν νέες έμμεσες συνομιλίες σήμερα στη Γενεύη, ο Μάρκο Ρούμπιο προειδοποίησε την Τετάρτη πως η απροθυμία του Ιράν να συζητήσει το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του με την Ουάσιγκτον εγείρει πολύ «μεγάλο πρόβλημα».

«Ο πρόεδρος (σ.σ. των ΗΠΑ) επιθυμεί διπλωματικές λύσεις. Τις προτιμά (...) Δεν θα χαρακτηρίσω λοιπόν την αυριανή ημέρα ως τίποτε άλλο παρά ημέρα συνομιλιών οι οποίες, ελπίζω, πως θα είναι παραγωγικές. Αλλά σε τελευταία ανάλυση, ξέρετε, πρέπει να συζητήσουμε κι άλλα πράγματα πέρα από το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας» του Ιράν.

«Είναι επίσης σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι το Ιράν αρνείται να συζητήσει για τους βαλλιστικούς πυραύλους μαζί μας ή με οποιονδήποτε άλλο, κι αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα», επέμεινε.

Προχθές Τρίτη, σε ομιλία του εφ’ όλης της ύλης στο Κογκρέσο, ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ κατηγόρησε το Ιράν ότι έχει σκοπό να αποκτήσει όπλα ικανά να πλήξουν το έδαφος των ΗΠΑ.

Η Ισλαμική Δημοκρατία «έχει ήδη αναπτύξει πυραύλους που μπορούν να απειλήσουν την Ευρώπη και τις βάσεις μας» στη Μέση Ανατολή και «εργάζεται για να κατασκευάσει πυραύλους που μπορεί σύντομα να είναι ικανοί να φθάσουν στις ΗΠΑ», υποστήριξε ο ρεπουμπλικάνος, ο οποίος έστειλε το τελευταίο διάστημα στην περιοχή του Κόλπου τη μεγαλύτερη αμερικανική αεροναυτική δύναμη που έχει αναπτυχθεί εκεί από τον πόλεμο στο Ιράκ το 2003.

«Δεν χρειάζεται να εμπλουτίζουν για να έχουν πυρηνική ενέργεια»

Σε κάθε περίπτωση ο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι συνομιλίες της Πέμπτης στη Γενεύη - με τη συμμετοχή των Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ από αμερικανικής πλευράς - θα επικεντρωθούν «σε μεγάλο βαθμό στο πυρηνικό πρόγραμμα», προσθέτοντας πως η Ουάσιγκτον ελπίζει «να σημειωθεί πρόοδος».

Ο Ρούμπιο επέκρινε το Ιράν ότι «προσπαθεί να φτάσει στο σημείο όπου τελικά θα μπορεί» να εμπλουτίζει ουράνιο, αν και αναγνώρισε ότι η χώρα δεν το πράττει ακόμη. «Δεν χρειάζεται να εμπλουτίζουν για να έχουν πυρηνική ενέργεια. Δεν χρειάζονται πυρηνική ενέργεια, παρεμπιπτόντως, έχουν άφθονο φυσικό αέριο», δήλωσε.

«Το γεγονός ότι επιμένουν, όχι απλώς στον εμπλουτισμό, αλλά στον εμπλουτισμό και σε εγκαταστάσεις που βρίσκονται μέσα σε βουνά είναι… θα έπρεπε να στερείται κανείς κοινής λογικής για να μην καταλαβαίνει τι σημαίνει αυτό ή τι θα μπορούσε να σημαίνει», είπε.

Οι Ιρανοί ηγέτες επιμένουν ότι το πυρηνικό τους πρόγραμμα είναι αποκλειστικά για ειρηνικούς σκοπούς και ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να αναγνωρίζει αυτό που περιγράφουν ως δικαίωμα του Ιράν, βάσει της Συνθήκης Μη Διάδοσης των Πυρηνικών Όπλων, να εμπλουτίζει ουράνιο.

Η Τεχεράνη έχει επίσης δηλώσει ότι δεν θα συμφωνήσει σε ξεχωριστές αμερικανικές απαιτήσεις για περιορισμό του προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων της ή για μείωση της στήριξής της σε ένοπλες ομάδες που αντιτίθενται στο Ισραήλ.

«Η διπλωματία δεν βγαίνει ποτέ από το τραπέζι» - «Αυτή τη φορά θα είναι κανονικός πόλεμος»

Ερωτηθείς αν η Πέμπτη αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για τη διπλωματία, ο Ρούμπιο απάντησε: «Δεν νομίζω ότι η διπλωματία βγαίνει ποτέ από το τραπέζι».

Πρόσθεσε δε πως ο Τραμπ «προτιμά» να σημειωθεί «πρόοδος στο διπλωματικό μέτωπο».

«Αν δεν μπορείς να σημειώσεις πρόοδο στο πυρηνικό πρόγραμμα, θα είναι δύσκολο να σημειώσεις πρόοδο και στους βαλλιστικούς πυραύλους. Επομένως, δεν θα χαρακτήριζα [τις συνομιλίες της Πέμπτης] ως κάτι άλλο πέρα από την επόμενη ευκαιρία για συζήτηση».

Πηγή μέσα από το ιρανικό καθεστώς υποστήριξε στους Financial Times πως η Τεχεράνη δεν επιδιώκει πόλεμο και ελπίζει ότι οι συνομιλίες της Γενεύης μπορούν να ανοίξουν τον δρόμο για μια νέα πυρηνική συμφωνία που θα αποτρέψει αμερικανική επίθεση, αν και θα προτιμούσε να πολεμήσει παρά να συνθηκολογήσει με τον Τραμπ.

Όπως σημείωσε, η στρατηγική του Ιράν έχει αλλάξει. «Αυτή τη φορά δεν θα είναι μια επίδειξη πολέμου σε μορφή αντιποίνων», είπε το πρόσωπο, αναφερόμενο στις «συμβολικές» πυραυλικές επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων στο Ιράκ το 2020 και στο Κατάρ, που είχαν ως στόχο να αποφευχθεί γενικευμένος πόλεμος.

«Το Ιράν θα προχωρούσε σε κλιμάκωση, στοχεύοντας οτιδήποτε βρίσκεται εντός εμβέλειας, από αμερικανικές βάσεις έως τα Στενά του Ορμούζ και αμερικανικά πολεμικά πλοία.»