Ομοσπονδιακός δικαστής αποφάσισε την Τρίτη ότι το δικαστήριο, και όχι το υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ελέγξει τις ηλεκτρονικές συσκευές που κατασχέθηκαν τον περασμένο μήνα από το σπίτι δημοσιογράφου της Washington Post, βάζοντας τέλος σε διαφωνία για το ποιος θα έχει πρόσβαση στο υλικό.

Ο δικαστής Ουίλιαμ Μπ. Πόρτερ έκρινε ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει έναν γενικό και ανεξέλεγκτο έλεγχο σε κινητά και υπολογιστές που περιέχουν δημοσιογραφικό υλικό και πληροφορίες από εμπιστευτικές πηγές. Όπως ανέφερε, το να επιτραπεί στο ίδιο το κράτος να φιλτράρει το υλικό θα ήταν σαν «να βάζεις την αλεπού να φυλάει το κοτέτσι».

Οι συσκευές είχαν κατασχεθεί από το FBI στο πλαίσιο έρευνας που αφορά έναν κυβερνητικό εργολάβο από το Μέριλαντ, ο οποίος κατηγορείται για παράνομη διακίνηση απόρρητων πληροφοριών εθνικής άμυνας. Η δημοσιογράφος, Χάνα Νάτανσον, δεν κατηγορείται για κάποιο αδίκημα.

Η Washington Post υποστήριξε ότι μόνο ένα πολύ μικρό μέρος των δεδομένων στις συσκευές της δημοσιογράφου έχει σχέση με την υπόθεση και ότι ο υπόλοιπος όγκος αφορά άσχετο δημοσιογραφικό υλικό. Για τον λόγο αυτό ζήτησε να μην εξεταστούν οι συσκευές από την κυβέρνηση, επικαλούμενη την προστασία της ελευθερίας του Τύπου.

Κατά τη διάρκεια της ακρόασης, ο δικαστής επέπληξε το υπουργείο Δικαιοσύνης επειδή δεν ανέφερε έναν νόμο που προστατεύει το δημοσιογραφικό υλικό από έρευνες, εκτός αν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι ο ίδιος ο δημοσιογράφος έχει διαπράξει έγκλημα. Όπως είπε, η παράλειψη αυτή κλόνισε την εμπιστοσύνη του δικαστηρίου προς την κυβέρνηση.

Το επόμενο διάστημα το δικαστήριο θα αποφασίσει πώς ακριβώς θα εξεταστεί το υλικό, ενώ νέα ακρόαση έχει οριστεί για τις 4 Μαρτίου. Η Washington Post χαιρέτισε την απόφαση, τονίζοντας ότι προστατεύεται η ελευθερία του Τύπου, ενώ το υπουργείο Δικαιοσύνης δεν προχώρησε σε άμεσο σχόλιο.