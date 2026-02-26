«Δεν ξεχνάμε δεν συγχωρούμε. Ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας» θα βροντοφωνάζουν σε όλη τη χώρα μαθητές και φοιτητές για τα 3 χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών.

Μαθητές και φοιτητές κατεβαίνουν σήμερα στους δρόμους σε όλη τη χώρα για να διαδηλώσουν για τα Τέμπη με αφορμή την επέτειο των τριών χρόνων από την σιδηροδρομική τραγωδία. Η νεολαία ενώνει τις δυνάμεις της και ετοιμάζεται να δώσει ηχηρό παρών στις μαζικές κινητοποιήσεις απαιτώντας δικαιοσύνη και παραδειγματική τιμωρία των ενόχων. Στην Αθήνα, η προγραμματισμένη συγκέντρωση θα ξεκινήσει στις 12:00 στα Προπύλαια με μαθητικούς και φοιτητικούς συλλόγους να προετοιμάζονται να συμμετάσχουν σύσσωμα.

Μαθητής δήλωσε στο Dnews ότι «Σχολεία κλειστά! Όλοι οι φοιτητές και μαθητές στους δρόμους! Δε δεχόμαστε η ίδια μας η ζωή, η ασφάλεια μας, η υγεία μας, να γίνεται θυσία στον βωμό των κερδών! Δεν ανεχόμαστε την προσπάθεια συγκάλυψης των αιτιών και των πραγματικών υπευθύνων. Πραγματικά δίκαιο σήμερα δεν είναι να ζούμε με το φόβο να ζήσουμε νέα Τέμπη, επειδή η ασφάλεια μας λογίζεται ως κόστος, αλλά να παλέψουμε για να ανατραπεί αυτή η πολιτική που διαπράττει καθημερινά εγκλήματα στο βωμό του κέρδους!»

«Το έγκλημα αυτό δε θα συγκαλυφθεί»: Οι μαθητές διαδηλώνουν για την επέτειο των Τεμπών

Σε ανακοίνωσή της η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας (ΣΕΜΑ) τονίζει ότι «οι μαθητές δεν ξεχνάμε τους 57 νεκρούς των Τεμπών! Κρατάμε την υπόσχεσή μας, όλων των νεκρών γινόμαστε η φωνή το έγκλημα αυτό δε θα συγκαλυφθεί! Δεν συγχωρούμε τους υπεύθυνους, το κράτος, την κυβέρνηση, τις οδηγίες της ΕΕ για τη λειτουργία των σιδηροδρόμων και τα κόμματα που τις στηρίζουν, την HellenicTrain!», αναφέρουν μεταξύ άλλων και προετοιμάζονται να βγουν στους δρόμους με το σύνθημα: «Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας».

Οι μαθητές της Αθήνας κάνουν λόγο για ανάγκη απόδοσης ευθυνών και διασφάλισης της ασφάλειας στις μεταφορές, υπογραμμίζοντας ότι «δεν ξεχνούν» τα θύματα. Στο πλαίσιο αυτό, ζητούν να μην υπάρξει συγκάλυψη και να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα ώστε να μην επαναληφθούν αντίστοιχες τραγωδίες. Οι εκπαιδευτικοί στηρίζουν τις μαθητικές κινητοποιήσεις με τις ΕΛΜΕ να έχουν προκηρύξει στάσεις εργασίας έως τις 14:00 παρακινώντας τους μαθητές να βρεθούν στο συλλαλητήριο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι μαθητές υπογραμμίζουν ότι η πολιτική που προτάσσει τα κέρδη έναντι των ανθρώπινων ζωών παραμένει ενεργή και αποδεικνύεται μέσα από πρόσφατα ατυχήματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τονίζουν ότι η προστασία της ζωής και της ασφάλειας των πολιτών, ειδικά των μαθητών και φοιτητών, πρέπει να είναι προτεραιότητα και καλούν για άμεση λήψη μέτρων ασφαλείας σε σχολεία και συγκοινωνίες.

Φοιτητές για τα 3 χρόνια Τέμπη: «Δεν ξεχνάμε το έγκλημα δεν συγχωρούμε!»

Στο ίδιο μήκος κύματος και οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας που αρκετοί εξ αυτών έχουν ήδη κλείσει τις σχολές σήμερα προκειμένου να συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο στα Προπύλαια. Παράλληλα, οι φοιτητές θα συμμετάσχουν και στη συγκέντρωση που διοργανώνουν τα Εργατικά Σωματεία και ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου στο Σύνταγμα.

Μιλώντας στο Dnews φοιτητές τόνισαν ότι «στις 26 Φεβρουαρίου κλείνουμε τις σχολές μας και βγαίνουμε στους δρόμους σε μεγάλο μαθητικό φοιτητικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια και στις 28 Φεβρουαρίου δίνουμε αγωνιστικό ραντεβού με όλο το λαό στο Σύνταγμα! Συνεχίζουμε ακόμα πιο μαζικά και αποφασιστικά «μέχρι τέλους» για να δικαιωθούμε και για να μην ζήσουμε νέα Τέμπη. Όλων των νεκρών είμαστε φωνή Το δίκιο με αγώνες στο δρόμο θα κριθεί!»

Οι γονείς στηρίζουν τις καταλήψεις και το μαθητικό συλλαλητήριο για την επέτειο των Τεμπών

Οι γονείς στέκονται στο πλευρό των μαθητών και διαμηνύουν ότι θα βρεθούν δίπλα τους στο μαθητικό συλλαλητήριο της 26ης Φεβρουαρίου για να διαδηλώσουν από κοινού για τα Τέμπη. Όπως ανακοίνωσε η Ομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων Αττικής «Είμαστε το στήριγμα για τα παιδιά μας! Δεν παραιτούμαστε από όσα δικαιούνται τα παιδιά μας! Οφείλουμε να σταθούμε ενάντια σε όσους υπονομεύουν το μέλλον τους! Μαζί θα διεκδικήσουμε την μόρφωση, την ασφάλεια & τη ζωή που τους αξίζει! Να μην υπάρξουν άλλα εγκλήματα επειδή θεωρείται η ζωή & η ασφάλειά τους ως κόστος! Να αποδοθούν όλες οι ποινικές και πολιτικές ευθύνες στους ενόχους, όσο ψηλά και αν είναι! Συμμετέχουμε και στηρίζουμε το μαθητικό συλλαλητήριο την Πέμπτη, 26 Φλεβάρη, 12:00 στα Προπύλαια.» Οι σημερινές κινητοποιήσεις αποτελούν προπομπό για τη μεγάλη συγκέντρωση που έχει προγραμματιστεί ανήμερα της τραγωδίας το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, όταν συμπληρώνονται τρία χρόνια.

Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν - Τι θα γίνει με τους σταθμούς του ΜΕΤΡΟ

Στο πλαίσιο της συγκέντρωσης ο σταθμός του μετρό «Πανεπιστήμιο» θα κλείσει στις 10 π.μ.. Παράλληλα αναμένεται να κλείσουν οι δρόμοι πέριξ της Πανεπιστημίου και της Πλατείας Συντάγματος για την ομαλή διεξαγωγή της πορείας.

Κλειστός σήμερα ο Εθνικός Κήπος

Κλειστός θα είναι σήμερα ο Εθνικός Κήπος, λόγω της διεξαγωγής του φοιτητικού και μαθητικού συλλαλητηρίου. Ειδικότερα όπως ανακοίνωσε ο δήμος Αθηναίων «Ο Εθνικός Κήπος θα παραμείνει κλειστός την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου, με εντολή της Αστυνομίας».