Τρισάγιο στη μνήμη των 57 θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών.

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης τελέστηκε τρισάγιο στο σημείο της τραγωδίας στα Τέμπη, προς τιμήν των 57 θυμάτων του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος, σχεδόν τρία χρόνια μετά το μοιραίο βράδυ που σημάδεψε τη χώρα.

Με πρωτοβουλία της διευθύντριας του Δημοτικού Σχολείου Γόννων Λάρισας, μαθητές, εκπρόσωποι τοπικών φορέων και κάτοικοι της περιοχής συγκεντρώθηκαν για να αποτίσουν φόρο τιμής και να ενώσουν τις προσευχές τους στη μνήμη των θυμάτων.

Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους βρέθηκαν και συγγενείς των 57 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, οι οποίοι τίμησαν τη μνήμη των αγαπημένων τους προσώπων σε έναν τόπο που παραμένει σύμβολο πένθους και συλλογικής μνήμης.

{https://youtu.be/P8tr37_cM7M}