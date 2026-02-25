Ο Stylianos που συμμετείχε στον ελληνικό τελικό της Eurovision με το τραγούδι «You & I», μίλησε για τον Akyla.

Στον φακό της εκπομπής «Breakfast@Star» μίλησε το πρωί της Τετάρτης 25 Φεβρουαρίου, ο Stylianos που συμμετείχε στον εθνικό τελικό της Eurovision με το τραγούδι «You & I». Ο ερμηνευτής, μεταξύ άλλων, αποκάλυψε πως υπόγραψε συμβόλαιο με δισκογραφική στην Ελλάδα, ενώ σχολίασε και την νίκη του Akyla.

Όσον αφορά τα σχέδιά του για το επόμενο χρονικό διάστημα εξήγησε: «Σκέφτομαι να κάτσω για ένα διάστημα στη χώρα, να δοκιμάσω τον εαυτό μου. Έχω πει ότι θα κάτσω για ένα χρόνο στην Ελλάδα, να δω πώς πάνε τα πράγματα».

Σε δεύτερο χρόνο, μίλησε για το ταξίδι της Eurovision: «Εμένα μου λείπει πάρα πολύ με το που τελείωσε, λυπήθηκα, δεν το περίμενα. Περίμενα ότι θα ξεκουραστώ και δεν έχω ξεκουραστεί ακόμα… Ακόμη προσπαθώ να διαχειριστώ την αγάπη του κόσμου».

Αναφορικά με τον Akyla, το τραγούδι του και την πρωτιά ανέφερε χαρακτηριστικά: «Άξιζε να πάρει την πρωτιά. Έγινε ένας χαμός. Ο κόσμος έχει τρελαθεί, εννοείται και του αξίζει του Akyla πάρα πολύ. Δηλαδή είναι εξαιρετικό παιδί, πολύ καλός τραγουδιστής επίσης. Θα πάει τέλεια, εγώ είμαι σίγουρος. Ο Akylas ήρθε σαν σίφουνας. Ήταν τυφώνας η κατάσταση και ο κόσμος το λάτρεψε το τραγούδι. Βεβαίως πιστεύω και στη νίκη της χώρας μας. Όταν άνοιξε η ψηφοφορία και για όσους ήταν εκτός χώρας, μπορούσαμε να δούμε, γινόταν χαμούλης».

Τέλος, μίλησε για την στιγμή που η μητέρα του 27χρονου καλλιτέχνη ανέβηκε στη σκηνή του Sing for Greece: «Ο Good Job Nicky μου έλεγε «θα κλάψω, θα κλάψω». Ήταν τόσο έντονη η αγάπη από όλους εκείνη τη στιγμή και από τη μαμά του. Ήταν πολύ έντονη στιγμή. Ο κόσμος έκανε στην άκρη για να κατέβει τα σκαλιά…».

