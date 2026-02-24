Ο Akylas συνάντησε την ορχήστρα της σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ.

Ο Akylas είναι ο καλλιτέχνης που θα εκπροσωπήσει τη χώρα στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision το Μάιο στη Βιέννη, καθώς ξεχώρισε μεταξύ των συμμετοχών και κέρδισε τόσο την θετική ψήφο του κοινού – όσο και των δύο επιτροπών.

Όπως έχει αναφέρει σε δηλώσεις που έχει παραχωρήσει στο πρόσφατο παρελθόν, οι επόμενοι μήνες αναμένονται πολυάσχολοι και με συχνές πρόβες μέχρι να βρεθεί στη μεγάλη σκηνή της Eurovision.

Παρ’ όλα αυτά, το απόγευμα της Τρίτης 24 Φεβρουαρίου, μέσα από την εκπομπή της ΕΡΤ «Στούντιο 4», παρουσιάστηκε ένα απόσπασμα από την στιγμή που ο Akylas με τον Papazo ερμηνεύουν το τραγούδι «Ατελιέ» υπό τη συνοδεία της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ.

Υπενθυμίζεται, πως ο νεαρός καλλιτέχνης είχε κάνει τα πρώτα του βήματα στην ελληνική μουσική σκηνή, ωστόσο συστήθηκε στο ευρύ κοινό μέσα από το συγκεκριμένο τραγούδι και την συνεργασία του με τον Papazo.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgn8vb4b42sp?integrationId=40599y14juihe6ly}