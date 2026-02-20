Ο Γιώργος Αλκαίος μίλησε για την απόφασή του να μείνει μόνιμα στη Μήλο.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ βρέθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου ο Γιώργος Αλκαίος, όπου και παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στους οικοδεσπότες του, Νάνσυ Ζαμπέτογλου και Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Ο καλλιτέχνης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναφέρθηκε τόσο στην προσωπική, όσο και στην επαγγελματική του ζωή, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα και στην απόφασή του να φύγει από την Αθήνα και να μείνει στην Μήλο.

Όπως διευκρίνισε, η απόφασή του να μετακομίσει στο νησί, δεν οφειλόταν σε «τάσεις φυγής», αλλά σε μία ανάγκη που προέκυψε ύστερα από το θάνατι της γιαγιάς του.

Ο Γιώργος Αλκαίος στον καναπέ του «Στούντιο 4»

Όσον αφορά την απόφασή του, τόνισε αρχικά: «Δεν έχω ούτε είχα τάσεις φυγής, ήταν μια απόφαση για τη ζωή μου. Γιατί φιλοσόφησα τόσο πολύ με τον χαμό της γιαγιάς μου, η οποία με μεγάλωσε και έφυγε μεγάλη σε ηλικία, που μπήκα σε μια σκέψη. «Να σου πω, ρε φίλε, έχεις κάνει τόσα πράγματα και δεν έχεις κάνει για τον εαυτό σου, που να το γουστάρεις μέσα σου». Σκέφτηκα, λοιπόν, πως αυτό που γούσταρα τότε ήταν να πάω στη Μήλο και το έκανα χωρίς σκέψη».

Όπως μάλιστα αποκάλυψε, την απόφασή του την ανακοίνωσε στους φίλους και τους οικείους του αφού είχε μπει στο καράβι για να αναχωρήσει: «Έτσι, με τσαμπουκά πήγα και το είπα σε όλους στο τηλέφωνο όταν πήγαινα, από το καράβι. Οι κολλητοί φίλοι ήρθαν και ο ένας είναι, μάλιστα, υπεύθυνος των δωματίων που έχω αυτή τη στιγμή εκεί».

Τέλος, εξήγησε πως οι οικείοι του ανησύχησαν για την ψυχολογική του κατάσταση και τον επισκέφθηκαν στο νησί, ενώ μεταξύ αυτών ήταν και δύο μεγάλοι τραγουδιστές: «Στην αρχή χτυπούσε πολύ το τηλέφωνο αλλά για πέντε χρόνια το είχα στη σίγαση. Μετά, σιγά σιγά, δεχόμουν πιο προσωπικά τηλέφωνα και τα επαγγελματικά ήξεραν, ή μάλλον φαντάζονταν, ότι μου έστριψε. Το άκουσα αυτό και μάλιστα ήρθαν δύο μεγάλοι τραγουδιστές και με βρήκαν, για να δουν αν είμαι καλά».

«Δηλαδή ο Αντύπας, για παράδειγμα, που είμαστε πολύ φίλοι, ήρθε στη Μήλο γιατί ανησύχησε και ήθελε να δει πως είμαι. Κάθισε δυο μέρες, κατάλαβε πως είμαι καλά και του εξήγησα ότι θέλω να κάνω αυτό», κατέληξε ο Γιώργος Αλκαίος.

