Ένα αναπάντεχο στιγμιότυπο σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 28 Μαΐου στον αέρα της εκπομπής «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, όταν η Νάνσυ Ζαμπέτογλου μπέρδεψε της εκπομπές και τις παρουσιάστριες.
Η αστεία στιχομυθία σημειώθηκε κατά τη διάρκεια που ο Δημήτρης Μακρυνιώτης παρουσίαζε τη συνταγή για γλυκό ψυγείο με την παρουσιάστρια να αναφέρει: «Δεν είναι αυτό που είχε κάνει στην Ελένη Μενεγάκη και είχε ξετρελαθεί;».
«Όχι», απάντησε ο Δημήτρης Μακρυνιώτης εμφανώς μπερδεμένος με την παρουσιάστρια συμπληρώνει: «Εσύ μου την έχεις πει αυτή την ιστορία ή βγάζω από το νου μου αυτά που λέω;», απόρησε και ο συνεργάτης της, Θανάσης Αναγνωστόπουλος, έσπευσε να την δικαιολογήσει: «Μπορεί από την κούραση;».
Παρ’ όλα αυτά η ίδια εμφανώς μπερδεμένη συνέχισε να ρωτά: «Παιδί μου δεν μου είχε πει… Στη Μενεγάκη μου είχες πει… Δεν έχεις μαγειρέψει ποτέ στην Ελένη Μενεγάκη; Στη Φαίη Σκορδά;».
«Τρία χρόνια ήμουν στη Φαίη», απάντησε ο Μακρυνιώτης όσο η παρουσιάστρια προσπαθούσε να διαλευκάνει τη σκέψη της.
