Η Τουρκία αρνείται ή αγνοεί τα αιτήματα διμερών συναντήσεων που έστειλε η Κύπρος, παρά το γεγονός ότι εκπροσωπεί επί του παρόντος και τις 27 κυβερνήσεις της ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέκρινε την Πέμπτη την Τουρκία μετά την απόφαση να αποκλείσει την Κύπρο από τις προπαρασκευαστικές συναντήσεις ενόψει της φετινής διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα.

Η ΕΕ χαρακτήρισε τη συμπεριφορά της Άγκυρας «απαράδεκτη». Όπως ανέφερε το Politico, η τουρκική κυβέρνηση, η οποία θα φιλοξενήσει τη Σύνοδο Κορυφής COP31 στην Αττάλεια τον Νοέμβριο, έχει αποκλείσει την Κύπρο από αρκετές άτυπες προπαρασκευαστικές συναντήσεις τους τελευταίους μήνες.

Η Άγκυρα, από την άλλη, αρνείται ή αγνοεί τα αιτήματα διμερών συναντήσεων που έστειλε η Κύπρος, παρά το γεγονός ότι η Λευκωσία εκπροσωπεί επί του παρόντος και τις 27 κυβερνήσεις της ΕΕ, καθώς κατέχει την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου του μπλοκ κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με διπλωμάτες.

«Αυτό είναι απαράδεκτο και ούτε εμείς θα το δεχτούμε. Ή θα ασχοληθείτε και με τους 27 ή με κανέναν από τους 27», δήλωσε ο επικεφαλής της Επιτροπής για το κλίμα, Βόπκε Χούκστρα, στο Politico.

Πρόσθεσε ακόμα αναφερόμενος στην Τουρκία πως «αν επιδιώκει να φιλοξενήσει μια διεθνή εκδήλωση, αυτό υπερισχύει οποιωνδήποτε εθνικών ευαισθησιών που μπορεί να έχει».

«Έχουμε καταστήσει σαφές ότι ο αποκλεισμός ενός κράτους μέλους των Ηνωμένων Εθνών από τη διαδικασία προετοιμασίας της διάσκεψης του ΟΗΕ για το κλίμα COP31 δεν είναι αποδεκτός», δήλωσε η εκπρόσωπος Άννα - Κάισα Ιτκόνεν στη σημερινή συνέντευξη Τύπου. «Η Τουρκία μας διαβεβαίωσε ότι η Κύπρος δεν θα αποκλειστεί από μελλοντικές προπαρασκευαστικές συναντήσεις για την COP31» διαβεβαίωσε.

Η Τουρκία δεν διατηρεί διπλωματικές σχέσεις με την Κυπριακή Δημοκρατία. Αντίθετα, η Άγκυρα είναι η μόνη κυβέρνηση παγκοσμίως που αναγνωρίζει ως ανεξάρτητο το αποσχισθέν ψευδοκράτος της βόρειας Κύπρου.

Το περιστατικό που πυροδότησε τον αποκλεισμό

Οι διπλωμάτες, που επικαλείται το Politico τόνισαν ένα περιστατικό του Μαρτίου στη Νέα Υόρκη, κατά το οποίο η τουρκική προεδρία δεν κάλεσε την Κύπρο σε ενημέρωση για την COP31 στην έδρα του ΟΗΕ και στη συνέχεια διαμαρτυρήθηκε όταν οι Κύπριοι εμφανίστηκαν με την αντιπροσωπεία της ΕΕ. Το περιστατικό, το οποίο αναφέρθηκε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης τον περασμένο μήνα, δεν ήταν μεμονωμένο, δήλωσαν τρεις από τους διπλωμάτες.

Οι διπλωμάτες, καθώς και η Κύπρος, λένε ότι ο αποκλεισμός της Λευκωσίας από την Τουρκία δεν είναι η συμπεριφορά που αναμένεται από τους διοργανωτές εκδηλώσεων του ΟΗΕ, οι οποίες υποτίθεται ότι περιλαμβάνουν όλα τα μέλη του ΟΗΕ. «Πραγματοποιούν άτυπες συναντήσεις στο πλαίσιο της COP31 για τις οποίες δεν έχουμε λάβει καμία πρόσκληση», δήλωσε ένας Κύπριος αξιωματούχος.

«Είναι απαράδεκτο, καθώς δεν συνάδει με το καθεστώς τους ως χώρα υποδοχής της COP31. Πρέπει να προσκαλέσουν όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένης της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία έχει επίσης συντονιστικό ρόλο ως προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ», πρόσθεσαν. «Δεν λαμβάνει υπόψη την επιμέλεια της διαδικασίας του ΟΗΕ», συμφώνησε Ευρωπαίος διπλωμάτης.

Μετά το περιστατικό του Μαρτίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της στην Άγκυρα, δήλωσε ο αξιωματούχος της ΕΕ. Δύο από τους διπλωμάτες σημείωσαν πως ο επικεφαλής της ΕΕ για το κλίμα, Βόπκε Χέκστρα, είχε θέσει το ζήτημα σε Τούρκους αξιωματούχους τον περασμένο μήνα. Ωστόσο, η Τουρκία αγνόησε ή απέρριψε επίσης όλα τα αιτήματα για διμερείς συναντήσεις με την ΕΕ που έστειλε η Κύπρος, ενεργώντας ως προεδρία του Συμβουλίου.

«Η Τουρκία δεν έχει καμία επαφή με (την Κύπρο) και απέρριψε όλες τις συμφωνίες», δήλωσε ένας διπλωμάτης, αναφερόμενος σε διμερείς συνομιλίες μεταξύ Τουρκίας και ΕΕ. Η Κύπρος ήταν παρούσα σε δύο συναντήσεις υψηλού προφίλ για το κλίμα στο Βερολίνο και την Κοπεγχάγη τον περασμένο μήνα, αν και αυτές φιλοξενήθηκαν από τη Γερμανία και τη Δανία. Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ενδείξεις ότι η χώρα θα αντιμετωπίσει προβλήματα συμμετοχής σε επίσημες συναντήσεις του ΟΗΕ που σχετίζονται με την COP31 ή τη σύνοδο κορυφής της Αττάλειας τον Νοέμβριο, σημειώνει ωστόσο το Politico.

Παρ' όλα αυτά, δύο από τους διπλωμάτες εξέφρασαν την ανακούφισή τους που η Ιρλανδία θα ασκήσει την προεδρία της ΕΕ κατά τη διάρκεια της ίδιας της COP31. Η Λευκωσία παραδίδει τη σκυτάλη στο Δουβλίνο τον Ιούλιο. Μετά την κριτική της ΕΕ τον Μάρτιο, τα κυπριακά MME ανέφεραν ότι Τούρκοι αξιωματούχοι υπερασπίστηκαν τη στάση τους απέναντι στην Κύπρο, λέγοντας ότι η συνάντηση «δεν είχε εντολή από τον ΟΗΕ και ως εκ τούτου ήταν στη διακριτική ευχέρεια του διοργανωτή να εκδώσει προσκλήσεις».

Η Τουρκία διοργανώνει τη φετινή σύνοδο κορυφής για το κλίμα σε συνεργασία με την Αυστραλία, η οποία θα διευθύνει τις διαπραγματεύσεις, ενώ η Άγκυρα ενεργεί ως επίσημη οικοδέσποινα και πρόεδρος της COP31. Οι διπλωμάτες και οι αξιωματούχοι δεν έδωσαν καμία ένδειξη ότι η Καμπέρα συμμετείχε στον αποκλεισμό της Κύπρου.

Στην Κοπεγχάγη την περασμένη εβδομάδα, ο Αυστραλός υπουργός Κλίματος Κρις Μπόουεν επέμεινε ότι αυτός και ο Τούρκος ομόλογός του «μοιράζονται τη δέσμευση ότι η COP31 θα είναι διαφανής, χωρίς αποκλεισμούς και συνεργατική». Eκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε επίσης, ότι η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ εξέφρασε ανησυχίες σχετικά με τη μεταχείριση της Κύπρου από την Τουρκία, την Αυστραλία και τον ΟΗΕ.

Με πληροφορίες του Politico





